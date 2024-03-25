Hafif ticariler elektriklendi

Binek otomobillerden sonra hafif ticari araçlar da elektrikleniyor. Son olarak Citroen, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot elektrikli kompakt ve büyük hacimli ticari araçlarını tanıttı

Otomotiv dünyasında elektrikli devrim yaşanıyor. Binek otomobiller, hafif ticariler, otobüsler ve kamyonlar elektrikleniyor. Düne kadar binek otomobillerdeki elektrikli dönüşüm dikkat çekerken, bugün hafif ticarilerdeki dönüşüm de hızlandı. Stellantis Grubu, bünyesinde bulunan Citroen, Fiat, Opel, Vauxhall ve Peugeot markalarına ait yeni nesil elektrikli hafif ticari araçlarını tanıttı. Almanya'da düzenlenen Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi'nin Pro One toplantısında beş markanın 12 aracı vitrine çıktı. Stellantis'in ticari araçları, hem tamamen elektrikli (BEV) hem de yakıt hücreli elektrikli (FCEV) seçenekler sunuyor.









420 KM MENZİL

Yeni kompakt hafif ticariler ikinci nesil tam elektrikli güçaktarma sistemleriyle 340 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Yeni orta boy elektrikli hafif ticariler 50 veya 75 kWsa batarya ile 350 kilometreye kadar menzil sunuyor. Büyük hacimli hafif ticari araçlar ise 110 kWsa batarya ile 420 kilometreye kadar menzile sahip. Ayrıca 150 kW hızlı şarj ile büyük hacimli hafif ticariler bir saatten kısa sürede 0'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor.









HİDROJEN YAKITLI TİCARİ

Stellantis sıfır emisyonlu hidrojen yakıt hücresi teknolojisi üzerine de çalışıyor. Orta boy hafif ticari araçlarda yer alacak ve 2024'ün ortasında piyasaya sürülecek olan ikinci nesil hidrojen yakıt hücresi 400 kilometreye kadar menzil sunuyor. Hidrojen yakıt hücresi güçaktarma sistemi, 2024'de orta seviye güç mimarisiyle 500 kilometreye kadar menzil ve sadece beş dakikada yeniden dolum süresi ile büyük hacimli hafif ticarilerde de kullanıma sunulacak.



ELEKTRİKLİ TİCARİDE AVRUPA PAZAR PAYI YÜZDE 40

Stellantis Hafif Ticari Araçlar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, grup olarak sıfır emisyonlu teknolojiye inandıklarını ve çok erken atılım yaptıklarını söyledi. Peugeot, şöyle devam etti: 2021 sonunda bütün hafif ticari araç modellerinde elektrikli versiyonların üretimine başladık. Bu erken atılım bize Avrupa'da elektrikli ticari araç pazarında yüzde 40 pazar payı başarısı olarak geri döndü. Ancak diğer yandan da elektrifikasyon ile ilgili pek çok müzakere devam ediyor. Elektrikli araç çözümlerimize tamamlayıcı olarak iki hidrojen yakıtlı ürün daha geliştirdik. Bunun haricinde bir de 'e-Retrofit' adını verdiğimiz, içten yanmalı motorun elektrikli motorla değiştirildiği çözümler ürettik."



BİNEK OTO KONFORU SUNUYORLAR

HAFİF ticari araçlarda dikkat çeken bir başka değişim daha var. Ticari araçlar tasarım, konfor ve güvenlik donanımlarıyla binek otomobillere benzemeye başladılar. Stellantis Pro'nun tanıttığı ticariler aynı zamanda mobil ofis olarak da kullanılabiliyor.



MERCEDES-BENZ DE ELEKTRİKLİ ÜRETİYOR

MERCEDES-Benz de, elektrikli hafif ticari aracı eSprinter'ı Avrupa'da satışa sundu. 56 kWh veya 113 kWh batarya kapasitesi bulunan eSprinter'ın menzili 440 km. 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de de satışa sunulacak yeni eSprinter'ın ürün gamına 81 kWh kapasiteli bir versiyon da eklenecek.