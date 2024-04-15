Otoda yeni model atağı

Otomotiv pazarında yeni model atağı devam ediyor. Markalar yeni modellerini ardı ardına satışa sunuyor. Yeni model yağmurunun yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor

Türkiye otomotiv pazarı 2024'e hızlı başladı. Ocak, şubat ve mart aylarında tarihi satış rekorları kırıldı. Bir taraftan rekor satışlar gerçekleşirken, diğer taraftan da yeni model yağmuru yaşanıyor. Yılın ilk çeyreğinde birçok yeni model satış sunuldu. Ancak model yağmuru bitmedi. Markalar yeni modellerini yollara çıkarmanın hazırlığını yapıyor. Yeni model yağmurunun yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Yeni BMW X2, mild hybrid-benzinli versiyonun ardından Yeni BMW iX2 eDrive20 versiyonu ile ilk kez tamamen elektrikli seçeneği ile sunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Tofaş, Fiat'ın ikonik modeli Topolino modelini online olarak satmaya başladı.

Volkswagen baştan aşağı yenilediği Tiguan ve Passat'ı satışa sundu.

2023'ün son çeyreğinde Türkiye'ye giriş yapan BYD, D-SUV segmentindeki Seal U modelini Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sundu.









Alfa Romeo'nun yeni modeli Milano, Türkiye'de mayıs ayında nline satış kanalı, online. alfaromeo.com.tr/ üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylülden itibaren gerçekleştirilecek.

Lexus'un yeni B SUV modeli, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Yenilenen Renault Captur, Türkiye'de E-Tech full hybrid ve içten yanmalı versiyonlarıyla bu yılın üçüncü çeyreğinde tüketicilerle buluşacak.

Skoda yenilenen Superb modelinin sedan ve station wagon versiyonlarını yılın ikinci yarısından itibaren satışa sunacak.

Çinli Chery, Tiggo 4 Pro modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın Türkiye'deki dördüncü SUV modeli olacak Tiggo 4 Pro, ikinci çeyreğin sonunda satışa sunulacak. Chery ayrıca premium markası Jacoo'yu da haziranda Türkiye'ye getirecek.

Peugeot tamamen yenilenen modeli 3008'i yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de yollara çıkaracak.

Citroen'in yeni elektrikli modeli E-C3'ün yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

Volkswagen ayrıca elektrikli ID model ailesini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hazirandan itibaren ID.4'ü satışa sunulacak. Daha sonra sırasıyla ID.5, ID7 ve ID.3 modelleri yollara çıkacak.

Cupra'nın Born modeli Türkiye'de ikinci çeyrekte, yeni SUV modeli Tavascan'ın ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması hedefleniyor.

MG, elektrikli modeli Cyberster'ı yaz aylarında yollara çıkarmayı planlıyor.

Ön sipariş sistemiyle satışlarına başlanacak Renault Duster, 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkacak.









Avrupa'dan önce Türkiye'de yola çıktı

Çinli BYD, yeni modellerini Türkiye'de sunmaya devam ediyor. BYD'nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i, BYD bayilerinde yerini aldı. SEAL U, Avrupa pazarından önce Türkiye'de satışa sunuldu. Şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunuyor. Ayrıca DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80 doluluğa ulaştırmak sadece 35 dakika sürüyor.









Dünya lansmanı Türkiye'de

OPEL'İN yeni SUV modeli Frontera'nın dünya tanıtımı Türkiye'de gerçekleşecek. Markanın yeni şimşek logosunun ilk temsilcisi olan SUV model, en başından itibaren elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Ayrıca 48V hibrit motor teknolojisine sahip versiyonda tercih edilebilecek. Opel Frontera, off-road odaklı bir SUV olarak 1992'den 2004'e kadar yollarda kalmıştı.



İki milyon satan modeli yeniledi

10 yıl önce yollara çıkan ve 90 ülkede iki milyondan fazla satan Renault Captur, yenilendi. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "OYAK vizyonu ve desteği ile Türkiye'de başlattığımız elektrifikasyon devrimi Yeni Renault Captur ile devam edecek. Yeni Renault Captur'u E-Tech full hybrid ve içten yanmalı versiyonlarıyla yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.