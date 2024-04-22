100 araçtan 33’ü yerli oldu

Otomotivde yerlilik oranındaki düşüş bu yıl da devam ediyor. 2023’ün sonunda yüzde 37 olan yerli araçların payı, yılın ilk üç ayında yüzde 33’e geriledi

Türkiye otomotiv pazarında yerlilik oranında düşüş sürüyor. 2023 sonunda yüzde 37 olan yerli araçların payı Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 33'e geriledi. Yani satılan her 100 araçtan sadece 33'ü Türkiye'deki fabrikalarda üretilen modeller oldu. Otobüs-midibüs pazarında yerlilik oranı yüzde 100, traktörde ise yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, yerlilik oranındaki düşüşün binek otomobiller ve hafif ticari araçlardan kaynaklandığını söyledi.







Cengiz Eroldu, "2023'ün ilk altı ayında ÖTV'de farklı baremler vardı. Bu durum yerli üreticilerin lehine bir ortam yaratıyordu. Şimdi herkesin yüzde 80'e gelmiş olması 2023'ün ikinci yarısından itibaren yerli payında düşüşe neden oldu. Hafif ticari araçlarda ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz. ÖTV dışında yerli üreticilerin arzlarındaki azalma da etkili oldu" dedi.







KAPASİTE KULLANIM ORANI

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 3 artışla yüzde 77'ye çıktı. Kamyonda yüzde 90'dan yüzde 78'e, traktörde ise yüzde 83'ten yüzde 74'e düştü. Otobüs-midibüs üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 43'ten 64'e yükseldi.

Otomotiv sanayisinin kilogram başına ihracatı ilk üç ayda 11.61 dolara çıktı. 2023 sonunda kg başına ihracat 11.17 dolardı. Söz konusu artışın otomotiv ana sanayisinin daha zengin araçlar üretip, ihraç etmesinden kaynaklandığını söyleyen Eroldu, Türkiye'nin toplam ihracatının ortalama kilogram değerinin 1.41 dolar olduğunu hatırlattı.







DÜNYADA 13'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye otomotiv sanayisinin globaldeki durumundan söz eden Eroldu, şunları anlattı:

"Otomobil üretiminde Avrupa'da altıncı, ticari vasıta üretiminde ikinci, toplamda ise dördüncü sırada yer alıyor. Dünyada ise toplam üretiminde 13'üncü, otomobilde 14'üncü, ticari vasıta da dokuzuncu sırada bulunuyoruz."



50 YILDA 32 MİLYON ARAÇ ÜRETİLDİ

Otomotiv Sanayii Derneği'nin bu yıl 50'nci yılını kutladığını söyleyen Eroldu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de gerçek anlamda bir öncü sanayi oldu otomotiv sanayi. Türkiye'nin teknoloji ve sanayi gelişmesine katkı sağladı. Otomotiv sanayi 1974'ten bugüne 19 milyon otomobil, 11.5 milyon ticari vasıta olmak üzere toplam 32 milyon adetin üzerinde araç üretti. Bir yandan 32 milyon toplam üretimi gerçekleştirirken diğer taraftan da 19 milyon adet üzerinde de ihracat gerçekleştirdik. Kuruluşundan bugüne otomotiv sanayinin kapasitesi de 14 kat artış gösterdi. Bugün geldiğimiz 2 milyonluk adet de bu gelişimin önemli bir göstergesi."