Çin’de elektrikli oto savaşları

Pekin Otomobil Fuar’ı elektrikli otomobil rekabetine sahne oldu. Fuarda sergilenen otomobillerin neredeyse tamamı plug in hibrit ve yüzde 100 elektrikli araçlardan oluştu

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de satışlar 2023'te yüzde 12 artışla 30.1 milyon adetle rekor seviyeye ulaştı. Çin, ayrıca elektrikli oto satışlarında da lider konumda bulunuyor. 2023 verilerine göre elektrikli ve plug in hibrit toplam satışları yüzde 38 artışla 9.49 milyon adede yükseldi. Elektrikli araçların pazar payı yüzde 31'e çıktı.

Plug in hibritlerin satışları ise bu dönemde yüzde 85 artarak 2.8 milyon adete yükseldi. Yüzde 100 elektrikli otoların satışları ise yüzde 25 artışla 6.68 milyona çıktı.









Çin otomotiv pazarındaki elektrikli otomobil talebi, dünyanın en büyük otomobil fuarı Pekin'de de kendini gösterdi. Bu yıl 18'inci kez düzenlenen fuarda, neredeyse içten yanmalı otomobil yoktu. Bu yılki teması "Yeni dönem yeni otomobil" olan fuarda 30'u çok uluslu şirketlerin olmak üzere 117 küresel prömiyer gerçekleşti. 41 konsept otomobil sergilendi. Fuarda tanıtımı yapılan yeni otomobillerin 278 adedi elektrikli ve hibrit modellerden oluştu. 2023 Şangay Otomobil Fuarı ile kıyaslandığında elektrikli ve hibrit modellerin sayısının Pekin'de daha fazla olduğu görüldü.









AVRUPALI MARKALAR DA KATILDI

Pekin'de Çinlilerin yanı sıra Avrupalı markalar da vardı. Porsche, Bentley, Rolls Royce, Audi, Mercedes- Benz, BMW, Ford, Lamborghini, Smart, MINI de yeni modellerini sergiledi. Süper sport marka Lamborghini, ilk plug in hibrit modeli Urus SE'yi fuarda tanıttı. Lamborghini Urus SE, 60 km elektrikli olarak yol alabiliyor.









ÇİNLİ MARKA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. Marka, fuarda Tiggo 9 PHEV şarj edilebilir modelinin dünya tanıtımını yaptı. 100 kilometrede 5.2 litre yakıt tüketen Tiggo 9 PHEV, toplamda 1400 km menzile sahip. Fuar açılışında konuşan Chery International BG CEO'su Zhu Shaodong, Tiggo ailesinin 20 yıllık gelişim yolculuğunu anlattı. Markanın iyileştirmeye ve evrime olan bağlılığının altını çizen Zhu Shaodong, "Bu vizyon sonucunda farklı modellerden oluşan bir SUV ürün yelpazesi ortaya çıktı. Tiggo ailesi kariyerine ve sevdiklerine önem veren aileler tarafından çokça tercih ediliyor" diye konuştu.

Japonya'yı solladı 1 numaralı ihracatçı oldu