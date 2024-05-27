Voltajı ucuz oto yükseltecek

Teşviklerin sona ermesiyle elektrikli otomobil satışları hız kesti. Markalar ucuz fiyatlı küçük modellerle satışlarını artırmayı planlıyor

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yavaşladı. Düne kadar yüzde 100- 200 artışların yaşandığı pazar hız kesti artık eskisi gibi değil. Bunun en büyük sebebi ise birçok ülkenin elektrikli otomobile verdiği teşvikleri kesmesi. Yükselen fiyatlar nedeniyle de elektrikli otomobillerin cazibesi azaldı.

Bu durum otomobil markalarını harekete geçirdi. Fiyatları daha uygun elektrikli modellerle satışlarını artırma planını devreye soktular. İlk harekete geçen markalardan biri Citroen oldu. Avrupa'daki satış hacminin yüzde 29'unu temsil eden B hatchback segmentindeki popüler modeli C3'ü tamamen elektrikli olarak üretti. Elektrikli mobiliteyi herkes için erişebilir hale getirmeyi için hedefleyen marka, yenilenen C3 modelini uygun fiyatla satışa sunmaya hazırlanıyor. Elektrikli e-C3 Avrupa'da satış fiyatı 19 bin 990'dan başlayacak 23 bin 300 euroya kadar çıkacak.







EN UCUZ ELEKTRİKLİ

Dördüncü nesil Citroen C3 Türkiye'de de eylülde satışa sunulacak. İlk olarak elektrikli yollara çıkacak. 2025'in ilk aylarında da mild hibrit seçeneği gelecek. Citroen Türkiye, elektrikli C3'ü 1 milyon TL seviyesinde bir fiyatla satışa sunmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse, ë-C3, Türkiye'de Avrupalı markalar arasında en ucuz elektrikli otomobil olacak.







Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, ë-C3'ün markanın amiral gemilerinden biri olduğunu söyledi. İlk etapta sadece elektrikli versiyonunu satışa sunacaklarını ifade eden Alkım, "Citroën ë-C3'ün sunmayı planladığımız fiyat seviyesi ile de ne kadar iddialı bir model olduğunu gözler önüne sereceğini düşünüyorum" dedi.

Yeni ë-C3, elektrikli C4 ve elektrikli C4 X'ten sonra elektrikli araç ürün gamındaki üçüncü model olacağını da belirten Alkım, "Yeni aracımızla birlikte elektrikli araçların toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise hedefimiz bu oranı yüzde 20'lere yükseltmek" diye konuştu.