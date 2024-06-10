Bayramda yoğunluk yüzde 90’a ulaştı kiralık otoya talep patladı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde günlük otomobil kiralamaya talep arttı. Kiralık oto sektöründe yüzde 80-90’lara varan yoğunluk yaşanıyor

Otobüs, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını tercih etmeyen kalabalık aileler, çözümü otomobil kiralamada buluyor. Bu nedenle dokuz güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde günlük kiralama talebinde patlama yaşanması bekleniyor. Okulların tatile girmesi ve Kurban Bayramı tatili ile birlikte kısa süreli araç kiralamaya olan talebin arttığını söyleyen Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Kağan Yaşa, bayram döneminde yüzde 80-90'lara varan doluluk yaşanacağını ifade etti. Yaşa, Kurban Bayramı'nda ortalama 4-5 günlük araç kiralama talebi olduğunu söyledi.









Yabancı turistlerin Türkiye ilgisinin bu yıl da yüksek olduğunun altını çizen Yaşa, "Bu yıl turizmde arzu edilen hareketliliğin gerçekleşeceğini ve günlük araç kiralamaya olan talebin de bundan olumlu etkileneceği kanısındayım. Böyle bir durumda, günlük araç kiralama sektörünün senelik ortalamada yaklaşık 70 bin, yüksek sezonda ise 110 bin araç ile müşterilerine hizmet vereceğini tahmin ediyorum" dedi.









DOLANDIRICILARA DİKKAT

Özellikle araç kiralamaya yoğun talebin olduğu dönemlerde dolandırılma vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa, şunları söyledi: "Seyahat ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya artan talep ile birlikte bazı kötü niyetli kişiler, sahte web siteleri ile tanınmış araç kiralama kuruluşlarını taklit ediyor. Telefon ve online platformlar üzerinden yaptıkları görüşmeler ile tüketicilerden araç kiralama vaadiyle avans alıyor. Tüketiciler bu yöntemle dolandırılıyor. Bu konuyu TOKKDER olarak İçişleri Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza aktardık, önlem alınması için girişimde bulunduk."