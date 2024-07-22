400 milyon euro yatırımla Bursalı oldu

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 400 milyon euro yatırımla üretilmeye başlanan Duster, bundan sonra Türkiye’deki hayatına Renault markasıyla devam edecek

Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinden olan Dacia Duster, 400 milyon euro yatırımla yerli oldu. 2023'te 24 bin adet, 2024 Ocak-Haziran aylarında ise 11 bin 633 adet satan Duster, Türkiye'de yeni bir sayfa açıyor. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilmeye başlanan Duster, bundan sonra Türkiye'deki hayatına Renault markasıyla devam edecek. Renault, "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında Türkiye'de üreteceği modellerinden ilki olan Renault Duster, satışa sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Renault Duster'a 'Türkiye'nin Duster'ı' dedik. Türkiye'de üretilecek olan, Oyak ve Renault ortaklığıyla Türkiye'ye yapılacak 400 milyon euroluk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor" dedi.









HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Yeni Renault Duster, iki veya dört çekişli versiyonlarıyla yollara çıkıyor. Yeni Renault Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor. Renault Duster'da 145 bg güç üreten Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları var. Renault Duster, Renault'nun 2027'e kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlayacak.



SATILAN HER 100 ARACIN 55'İ SUV

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre yılın ilk altı ayında 253 bin 667 adet SUV satışı gerçekleşti. SUV'ların pazar payı yüzde 54.8'e yükselirken düne kadar pazarın gözdesi sedanların payı yüzde 26.6 seviyesine düştü.