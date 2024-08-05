Elektrikli oto sevdası

Elektrikli otomobillerin 2020’de yüzde 0.1 olan pazar payı, geçen yıl yüzde 6.8’e, 2024’ün Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 7.7’ye çıktı. Yılın ilk yedi ayında en çok satan elektrikli otomobil Togg T10X oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz aylarında yüzde 0.1 artışla 672 bin 18 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre aynı dönemde elektrikli otomobillere olan talep büyümeye devam etti. Yılın ilk yedi ayında saf elektrikli araç satışı yüzde 158.9 artışla 41.371 adet oldu. Elektrikli otomobillerin pazardan aldıkları pay yüzde 7.7 adet oldu. 2023'ün aynı döneminde 15 bin 982 adet elektrikli araç satılırken, elektriklilerin pazar payı yüzde 3.1 seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye otomotiv pazarında bugün itibariyle 25 markanın elektrikli modelleri satılıyor.







BÜYÜK REKABET YAŞANACAK

2025'den itibaren elektrikli otomobil pazarında büyük rekabet yaşanacak. Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra elektrikli modellerini satışa sunacak. Ayrıca Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD, Çinli otomobillere uygulanmaya başlanan ek Gümrük Vergisi ve Çin'de üretilen elektrikli modellere getirilen yeni kurallardan etkilenmeyecek. 2025'te Togg'un yeni elektrikli modeli T10F yollara çıkacak. Bu yeni modelle Togg, pazarda voltajı yükseltecek.







TOGG AÇIK ARA LİDER

Togg'un T10X modeli 1.227 adetle temmuzda en çok satan elektrikli otomobil oldu. Togg'u 510 adetle BMW, 435 adetle SsangYong, 428 adetle Mercedes-Benz ve 420 adetle Tesla izledi. Yılın ilk yedi ayındaki satışlara bakıldığında ise 14 bin 248 adetle Togg'un lider olduğu görülüyor. Aynı dönemde Togg'u 4 bin 318 adetle BMW, 3 bin 502 adetle Tesla, 2 bin 957 adetle SsangYong, 2 bin 353 adetle Mercedes-Benz izledi.