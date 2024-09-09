Yüksek vergiler satışı durduramadı

Amerika ve Çin’de üretilen otomobillere uygulanan yüksek vergiler Volvo’yu durdurmadı. Marka global tanıtımını yaptığı iki modelini Türkiye’de gecikmeli de olsa satışa sunmaya hazırlanıyor

Türkiye, Amerika ve Çin'de üretilen otomobillerin ithalatını zorlaştırmak için çeşitli önlemler uyguluyor. Amerika'dan gelen otomobillere yüzde 60 ek Gümrük Vergisi, Çin'den gelen otomobillere ise yüzde 40 ek Gümrük Vergisi uygulanıyor. Ayrıca Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin ithalatı için, şirketin 7 bölgede 20 servis açması gerekiyor. Söz konusu uygulamalar karşısında birçok Çinli marka zor durumda kaldı. Bazı elektrikli otomobil markaları Türkiye'den çekildi. Bazıları ise farklı arayışlara girdi. Uzun zamandır Amerika'dan gelen otomobillerin ise yüksek maliyetler nedeniyle satışları durduruldu.







Çin ve Amerikan vergisinden en fazla etkilenen ise İsveç orijinli olan bir marka oldu. Çinli Gelly Grubu tarafından 2010'da satın alınan İsveçli Volvo, Türkiye'de vergi engeline takıldı. Hem Çin'de hem Amerika'da fabrikaları bulunan şirket, bu nedenle sedan modelinin ithalatında sorun yaşadı. Volvo Türkiye'de stoktaki araçları bittikten sonra sedan satışını durduracak. Bunun yanı sıra Çin'de üretilen küçük elektrikli modeli EX30 modelinin ithalatı olumsuz etkilendi. EX30, Belçika'da üretilmeye başlandıktan sonra 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelecek.



GELİŞ TARİHİ 2025

Yüksek vergiye rağmen yeni Volvo XC90'ın üretiminin 2024 sonlarında başlaması doğrultusunda Türkiye pazarında 2025 itibariyle satışa sunulması planlanıyor. EX90'ın ilk partisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarına sunuldu. Bu yılın son çeyreği ile 2025'in ilk çeyreği arasında ise diğer pazarlara ulaştırılması hedeflenen yeni EX90 için Türkiye'deki satış planları doğrultusunda tüm hazırlıkları devam ediyor.