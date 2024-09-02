Çinlilerin şarjlı hibrit sevdası

Türkiye otomobil pazarında şarj edilebilir hibrit modellerin sayısı artıyor. Özellikle Çinli otomobil markaları birbiri ardına hibrit araçlarını satışa sunuyor

Dünyada plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit otomobillere talep artıyor. Elektrikli modellere soğuk bakan tüketiciler için yolda kalma korkusunu ortadan kaldıran şarjlı hibritler, Türkiye'de de ilgi görüyor. Son dönemde şarj edilebilir hibrit otomobil pazarında model sayısındaki artış dikkat çekiyor. Özellikle Çinli otomobil markaları birbiri ardına şarjlı hibritlerini Türkiye'de satışa sunuyor. BYD, DFSK ve LYNK &CO'dan sonra şimdi de MG markası yeni MG HS modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu ekimde tanıtmaya hazırlanıyor. MG HS'nin Avrupa'daki lansmanı ilk olarak ağustosta İngiltere'de yapıldı. Şarj edilebilir hibrit model, birçok Avrupa ülkesiyle birlikte aynı anda Türkiye'de yollara çıkacak.









AVRUPA İLE AYNI ANDA

Türkiye'de MG markasını temsil eden Doğan Trend Otomotiv Grubu'nun Lideri Kağan Dağtekin "Geçen ay açıklanan yeni vergi düzenlemeleri ile Türkiye -önemli bir hamle yaparak- ultra verimli yeni nesil teknolojiye sahip araçları destekleyen bir pozisyon aldı. Uzun vadede ülkenin petrol bağımlılığını azaltıcı etkilerini göreceğimiz bu yeni nesil teknolojili araçların en iyi örneklerinden biri olacak HS PHEV modelimizi, Avrupa ile aynı anda ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz" açıklamasında bulundu.









1.877 ADET SATILDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2024 Ocak-Temmuz aylarında 1.877 şarj edilebilir hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Şarjlı hibritlerin pazar payı ise yüzde 0.3 oldu. 2023'ün aynı döneminde 1.378 adet şarjlı hibrit satılmıştı. Türkiye'de Alfa Romeo, BMW, BYD, Cupra, DFSK, DS, Jeep, KIA, Lamborghini, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Range Rover, Volvo'nun şarj edilebilir hibrit modelleri bulunuyorr.



100 KM ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ SUNUYOR

Çin'in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesinde yer alan MG markasının yeni HS PHEV modeli, hiç yakıt harcamadan yüzde 100 elektrikli olarak 100 kilometrenin üzerinde yol katedebiliyor. SUV model, 1.000 kilometreyi aşan karma menzili ile dikkat çekiyor. WLTP kriterlerine göre uygun kullanımda 100 km'de 0.54 litre olan yakıt tüketimi ile öne çıkıyor.