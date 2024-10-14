Otomotivin kalbi Paris’te atıyor

Ev sahibi Fransız markaların gövde gösterisi yaptığı Paris Otomobil Fuarı’na ilgi büyük. Alman markaların da ilgi gösterdiği fuara, Çinli markalar da çıkarma yaptı

Avrupa'da Münih'ten sonra en büyük ikinci otomobil fuarı Paris (Mondial de l'Automobile de Paris) kapılarını açtı. Bu yıl 90'ıncısı düzenlenen Paris Otomobil Fuarı'nda Fransız markaların ağırlığı hissediliyor. Fransız Alpine, Citroen, Peugeot, Renault'nun yanı sıra Audi, Alfa Romeo, BMW, Cadillac, Dacia, Ford, Iveco, KIA, MINI, Skoda, Volkswagen ve Tesla da fuarda yeni modellerini sergileyecek. Çinli markalar da fuarda ki yerini alacak.







26 DÜNYA LANSMANI

Paris Otomobil Fuarı, pandemi nedeniyle dört yıl ara verdikten sonra en son 2022'de kapılarını açmıştı. 2022'de oldukça sönük geçen fuarın ardından, bu yıl fuar eski günlerine geri dönmüş gibi görünüyor. Çok sayıda katılımcının olduğu fuarda, birçok modelin dünya tanıtımı yapılıyor. Fuara adeta çıkarma yapan Stellantis sahip olduğu beş ayrı markadan toplam 26 dünya lansmanı gerçekleştiriyor. Şirketin ikonik markalarından Citroen, Peugeot ve Alfa Romeo, yeni nesil ulaşılabilir elektrikli mobilite çözümlerini sergiliyor.

Citroen, fuarda 2025'de tüketicilerle buluşturacağı ürün gamına ilişkin bir ön gösterim yapıyor. Fransız marka haziranda satışa sunulan C3'ün yanı sıra C3 Aircross modelini ilk kez fuarda tanıtıyor. Ayrıca makyajlanan C4 ve C4 X, C5 Aircross'un concept modeli de stantda yerini alıyor. Ami'nin dördüncü yaşına özel sürpriz modeller de Citroen standını süsleyecek. Ami, satışa sunulduğu 17 pazarda 65 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı.







ELEKTRİKLİ ATAĞI

Renault Group beş stantta yedi dünya prömiyeri gerçekleştiriyor. Ayrıca iki konsept otomobil ile fuarda gövde gösterisi yapıyor. Yüzde 100 elektrikli Renault 4'ün dünya tanıtımı gerçekleştiriliyor. Markanın elektrikli araç atağını gösteren Renault 5 ve çok yakında A sınıfında rekabete katılacak yeni Twingo da fuar alanında ziyaretçilerle buluşuyor. VW'nin Touareg'ten sonra Avrupa'da satışa sunduğu en büyük ikinci SUV modeli olan Tayron'un dünya tanıtımı Paris'te gerçekleşiyor. Tayron'un, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.



ÇİNLİLERİN OTO ÇIKARMASI

Avrupa pazarlarını gözüne kestiren Çinli otomobil markaları da fuarda gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Fuara BYD, Dongfeng Forthing, GAC, Hongqi, Leapmotor, Seres ve XPeng katılıyor. Stellantis ile yapılan ortaklıkla birlikte Çinli Leapmotor'un yeni C-SUV modeli B10'nun dünya tanıtımı da fuarda yapılıyor.