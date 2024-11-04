Çinliler Almanlara fabrika kapattırıyor

Alman otomotiv markaları Çin rekabeti nedeniyle zor duruma düştü. Çin’de satışları daralan VW Grubu’nun Avrupa’da üç fabrikasını kapatacağı konuşuluyor

Otomotiv dünyasında bir süredir Volkswagen konuşuluyor. Alman otomotiv devi VW'nin Avrupa'daki üç fabrikasını kapatacağı yönündeki haberler şok etkisi yaptı. Şirketi bu noktaya getiren ise Avrupa'da pazarın daralması, tüketicilerin daha ucuz alternatiflere yönelmesi olarak gösteriliyor. Ancak en büyük neden VW'nin cirosunda en büyük payı bulunan Çin'de satışlarının düşmesi. Bütün bunlar VW grubunun bilançosunu olumsuz etkiledi.







ÇİN'DE SATIŞLARI DÜŞTÜ

29 Temmuz 2024 tarihinde Sabah'ta çıkan haberde düne kadar en yüksek satışlarını ve kârlarını Çin'de yapan Alman otomobilcilerin, son yıllarda kan kaybı yaşadığını yazmıştık.

Gerçekten de toplam satışlarının 3'te 1'ini Çin'de gerçekleştiren Alman markalar, artık yerel üreticilerin rekabetine yanıt veremiyor.

Satışları hızla düşüyor. Volkswagen'in satışları Çin'de yüzde 19.3, Mercedes'in satışları yüzde 6, BMW'nin satışları yüzde 4.7, Porsche'nin satışları ise yüzde 33 azaldı.

Bunun arkasında Çinli markaların de büyük rekabeti var. Son yıllarda atağa geçen yerli üreticiler BYD, NIO, Xpeng başta olmak üzere Almanları oldukça zorluyor.

100 yılın üzerinde geçmişe sahip Alman markalar Çin'de yenilikçi olarak kabul edilmiyor.







OTOMOTİVDE FAS TEHLİKESİ

Afrika ve Avrupa'nın kesişme noktasında yer alan Fas, yaklaşık 10 yıldır otomotiv dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Fransız Renault'nun 2013'te Fas'ta yatırım yapmasının ardından, bugünkü Stellantis markaları da üretim yapmaya başladı. Böylece Fas, otomotiv sektörü için önemli bir yatırım merkezi oldu.

Bazı büyük yatırımları Fas'a kaptıran Türkiye, bugün daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Düne kadar ana markaların yatırım yapması için yarıştığımız Fas, bugün yerli sanayicilerimizi kapıyor. Türk otomotiv yan sanayi firmaları, artan maliyetlerden dolayı, Fas'a gidiyor. Düşük maliyetler ve Fas'ın Avrupa kıtasına yakın olması, Fas'ın cazibesini artırıyor. Duyduğuma göre birçok Türk firma yatırım için Fas'ı radarına almış.

Ancak sadece Türk otomotivciler değil, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) sayesinde Avrupa Birliği, ABD, İngiltere gibi ülkelerin de Fas'a ilgisi var. Son dönemde ise Çinliler Fas'a yatırım yapıyor. 2 Çinli Gotion High-Tech, Fas'ı elektrikli otomobiller için batarya üretim merkezi yapmak için 2.45 milyar euroluk yatırıma imza attı.

Bugün itibarıyla Fas'ta 250'den fazla uluslararası tedarikçi bulunuyor. Ülkede yıllık 700 bin adet araç üretiliyor. 2023'de ihracat yüzde 27 artışla 14 milyar dolara çıktı. 2025 yılında ise üretim hedefi 1 milyon adet.