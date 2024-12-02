Türkiye otobüste voltajı yükseltti

Türk firmaların Avrupa elektrikli otobüs pazarındaki payı yüzde 6’ya çıktı. Büyüyen elektrikli otobüs pazarında Anadolu Isuzu, Karsan, Otokar, Mercedes-Benz ve Temsa’nın şansı yüksek

Avrupa'da elektrikli otobüs satışları artıyor. ACEA verilerine göre 2024'ün ilk yarısında şehir içi elektrikli otobüs satışları yüzde 45 büyüdü. Almanya ve İspanya büyüme eğilimindeyken, Fransa'da düşüş yaşadı. Almanya'da satışlar yüzde 19 arttı. Tahminlere göre 2030'da Avrupa toplu taşımacılığında kullanılan 200 bin otobüsün 3'te 1'i elektrikli olacak. Büyüyen Avrupa pazarında Türk otobüs üreticiler, Çinlilerle rekabet ediyor. Ancak Çinli üreticilerin Avrupa pazarını domine etmesinden rahatsız olan Avrupa Komisyonu, yerli üreticileri korumak amacıyla önlem almayı hedefliyor. Komisyon Çinli otomobillerde olduğu gibi Çinli otobüsler için de ek vergi getirmeyi planlıyor. Yüzde 10 olan Gümrük Vergisi'ne ilave yüzde 18 ile 38 oranında ek vergi konuşuluyor. İşte bu noktada Türk otobüscülere büyük fırsatlar doğuyor. Anadolu Isuzu, Karsan, Otokar, Mercedes- Benz ve Temsa eletrikli minibüs, midibüs ve şehir içi elektrikli otobüsler üretiyor ve Avrupa dahil olmak üzere dünyaya ihraç ediyor. 2022 itibarıyla Avrupa pazarında atağa geçen Türk üreticilerin pazar payı yüzde 6'ya ulaştı. Avrupalı markaların ssatışları ise geçen yıl dramatik şekilde düşerek, pazar payları yüzde 74'ten 54'e geriledi. Çinli markaların Avrupa elektrikli otobüs pazarındaki payı yüzde 13'ten yüzde 24'e çıktı.









İNGİLTERE EN BÜYÜK PAZAR

Avrupa'da elektrikli otobüs kayıtları 2020'ye göre 2021'de yüzde 48 arttı. Geçen yıl 3 bin 282 e-otobüs teslim edildi. 2012'den bu yana kayıtlı araç sayısı 8 bin 500'ü aştı. Geçen yıl Avrupa'da elektrikli otobüs pazarının lideri İngiltere oldu. İngiltere'de yüzde 76.1 artışla 1.206 adet elektrikli otobüs satıldı. 2023'de yüzde 29.6 artışla 753 adet elektrikli otobüs satışı gerçekleşen Almanya ikinci sırada yer aldı. Yüzde 128.2 gibi yüksek seviyede artışla 493 adet elektrikli otobüs satılan Norveç ise üçüncü oldu.



ELEKTRİKLİ OTOBÜS TESTİNDE TÜRK İMZASI

Türkiye'deki çalışmalarını Daimler Buses Solutions çatısı altında yürüten Mercedes-Benz Türk, markanın kritik öneme sahip modellerinde, şirketin geleceğe hazırlığında kritik bir misyon üstleniyor. 2018'de Daimler Truck tarafından, ilk elektrikli otobüs olarak üretilen Mercedes- Benz eCitaro'nun iç donanımı, karoseri, dış kaplamaları, elektrik altyapısı, diagnoz sistemleri, yol testleri ve ekipman dayanıklılık testleri gibi kapsamları Mercedes- Benz Türk'ün İstanbul AR-GE Merkezi tarafından yürütülmüştü. Türkiye'nin global sorumluluğu kapsamında zorlu testlerden geçirilen tamamen elektrikli eCitaro'lar Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'de ulaşım ve taşımacılık sektörlerinde, elektrikli dönüşümü gerçekleştirmek için elektrikli araçların satışını bütün bir paket halinde ele alan Mercedes-Benz Türk, hat ve e-mobilite danışmanlığı çerçevesinde müşterilerine en verimli şekilde operasyonunu yürüteceği araç kapsamı ve gerekli şarj alt yapısını belirliyor.