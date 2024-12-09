Elektrikli otoda savaş 2025’te

Türkiye’de yılın ilk 11 ayında 77 bin 891 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 9.2 oldu. Elektrikli oto pazarında büyük patlama yeni modellerle birlikte 2025’te yaşanacak

Elektrikli otomobil satışları kasımda yüzde 22.5 artışla 12 bin 970 adet oldu. Saf elektrikli otoların pazar payı yüzde 13.7 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre yılın ilk 11 ayında ise elektrikli otomobil satışları ise yüzde 43.4 artışla 77 bin 891 adete yükseldi. Saf elektrikli otoların pazar payı yüzde 9.2 oldu. 2024 sonunda elektrikli otomobil satışlarının 100 bin adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hatta 110 bini zorlayacak tahmininde bulunanlar da var.



YENİ MODELLER GELİYOR

Elektrikli otomobil pazarı son 5 yılda katlanarak büyüdü. Ancak asıl patlama yeni gelen modellerle birlikte 2025'de yaşanacak. 2025'de pazarın 150 bin adetleri zorlayacağı tahmin ediliyor. Yılın son iki ayında yeni modellerini satışa sunan Çinli BYD, 2025'te 10 bin adetin üzerinde satış hedefliyor.











Bunun yanı sıra ilk elektrikli modeli ID.4'ü tanıtan Volkswagen, diğer elektrikli otomobillerini de 2025'te satışa sunacak. Renault, 1970'lerdeki ikonik modelini R5'i elektrikli olarak yeniden üretmeye bayladı. Marka elektrikli R5 modelini ilk çeyrekte getirecek. Skoda önce Elroq, daha sonra Enyaq modelini yollara çıkaracak. Ford'da elektrikli model atağına geçiyor. Yılın ilk üç çeyreğinde Ford Puma Gen-E modelini satışa sunacak marka, diğer elektrikli modelleri Capri ve Expoler'ı da getirecek. Ayrıca 2025'de Togg'un yeni elektrikli modeli T10F yollara çıkacak. Bu yeni modellerle birlikte, elektrikli otomobil pazarında voltaj yükselecek.









BİNEK ARAÇ ÜRETİMİNE GERİ DÖNDÜ

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "Ford Otosan olarak Puma ile binek araç üretimine dönmüştük. Puma Gen-E ile artık onun elektrikli binek aracını da üretmeye başladık. Puma, Avrupa genelinde bir başarı hikâyesidir. Bu yeni model, sadece Ford'un değil, Ford Otosan'ın da geleceğe yönelik vizyonunun bir kanıtıdır" dedi.



KÜRESEL PAZARDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Elektrikli otomobil satışları eylülden sonra ekimde de küresel çapta rekor kırdı. Ekim 2024'de 1.72 milyon adet elektrikli araç satıldı. Eylülde bu sayı 1.7 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Daha önceki rekor ise 1.55 milyon adetle Aralık 2023'teydi.