Çinliler Türk tedarikçi arıyor

Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alan Çinli BYD, Türkiye’de otomotiv tedarikçileriyle görüşmelere başladı. 2026’da üretime başlayacak olan BYD, şimdiden Türk firmalarla işbirliği yapma fırsatlarını araştırıyor

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basan Çinli BYD, Türk otomotiv tedarikçilerini de heyecanlandırdı. 530'un üzerinde üyesi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD), 2024'ün son üye toplantısında BYD ile işbirliği fırsatları değerlendirildi.







BYD'nin otomotiv tedarik sanayi firmalarını ziyaret ettiklerini ve ülkeyi tanımak için görüşmeler yaptıklarını söyleyen TAYSAD Başkanı Albert Saydam, BYD ile TAYSAD üyelerini bir araya getirecekleri bir etkinlik yapmayı planladıklarını anlattı. BYD yatırımının Türkiye için ciddi bir fırsat olduğunu vurgulayan Saydam, şöyle devam etti: "Sorgulamadan BYD'nin en kısa sürede imalata geçmesi için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. En kısa sürede üretime geçmeleri için üzerimize görev düşüyor. Benim önerim, BYD ile iş birliği fırsatlarının yanı sıra, BYD'ye üretim yapan Çinli şirketlerle de temasa geçin. Böylece çift taraflı bir kazan-kazan ortamı yaratmak mümkün olur. Siz yeni bir firmaya, tanımadığınız bir firmaya, onları tanıyan biriyle gitmiş olursunuz. Çinli ortağınız da kendisi için çok uzak bir coğrafyada elinde bulunan bir kalıbı veya ürünü daha fazla satma, sizin vasıtanızla üretme yoluna gidebilir. Bütün amacımız bu, Türkiye'yi her zaman için ilk tercih olarak korumak."







5 YILDA 11'İNCİ OLDUK

Saydam, Türkiye otomotiv sanayisi üretimiyle ilgili bilgiler paylaştı. Otomotiv üretiminin 2023'teki 1 milyon 570 bin adetlik rekorun ardından 2024'te 1 milyon 450 bin adet seviyesine gerilediğini söyleyen Saydam, 2025 beklentisinin ise 1 milyon 400 bin adet olduğunu kaydetti. Saydam, "Bardağın dolu tarafına baktığımızda ise 2024'te tüm olumsuzluklara rağmen dünyada 11'inci büyük üretici konumundayız. Son 5 yılda 15'incilikten 11'inciliğe kadar yükseldik fakat bu kritik bir eşik. 10'uncu sıraya çıkabilmemiz için üretimimizi 1 milyon 400 binlik rakamlardan 2 milyon 400 binlere çıkarmamız lazım. Bunun için de bazı adımlar atmamız, ciddi düzenlemeler ve değişiklikler yapmamız şart" dedi.







HAFİF TİCARİDE ATAĞA GEÇTİ

Türkiye'de binek otomobil satışlarının lideri Renault; Avrupa'da da pick-up modeller hariç hafif ticari araçlarda birinci sırada yer alıyor. Renault, Avrupa'daki hafif ticari araçlardaki başarısını Türkiye'de de yakalamak için önemli bir adım atıyor. Bu atılım doğrultusunda Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını tüm kullanıcılarının beğenisine sunuyor. MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Renault olarak yıllardır binek otomobillerde Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk iki markasından biriyiz. Şimdi yeni ticari ürün gamımızla birlikte hafif ticari araçlarda da varlığımızı perçinleyecek ve markamızın başarısını katlayacağız" dedi.