2026’da voltajı yükseltecek

Vegas’ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES’e otomotiv markaları da katıldı. Japon Honda, 2026’da satışa sunmayı planladığı iki yeni elektrikli modelin dünya tanıtımını yaptı

Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2025, son yıllarda otomotiv markalarının da ilgi odağı oluyor. Otomotiv firmaları yeni teknolojilerini ve yeni modellerini CES'te tanıtmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen CES 2025'de BMW, Honda, Hyundai, Suzuki, Zeekr gibi markalar da katıldı. Fuara katılan birkaç büyük otomobil markasından Japon Honda, CES'te yeni elektrikli modellerinin dünya tanıtımını yaptı. Honda 0 Sedan ve Honda 0 SUV modelleri başta Kuzey Amerika olmak üzere Japonya ve Avrupa'da 2026'da satışa sunulacak. İki modelin Türkiye'de de 2026'da satışa sunulması planlanıyor. Böylece marka elektrikli otomobil pazarına hızlı ve iddialı bir giriş yapacak. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen elektrikli araçlara özel mimari özellikleri temel alan seride, "İnce, Hafif ve Akıllı" geliştirme yaklaşımına uygun olarak bir dizi yeni nesil teknoloji sunulacak. 0 Serisinin yanı sıra Honda, küresel elektrikli araç serisinde de hayata geçireceği orijinal araç işletim sistemi ASIMO OS'i ve Seviye 3 otonom özelliklere sahip Otomatik Sürüş teknolojilerini tanıttı.

İLK ÜRETİCİ OLACAK

Honda'nın CES 2025'te tanıttığı 0 Serisi modelleri, sürüş asistanı ve Seviye 3 otonom sürüş özelliklerine sahip yeni bir sistemle donatılacak. Honda, bu gelişmiş teknolojileri uygulayarak şeride atlayan bir hayvan veya yola düşen bir nesne gibi beklenmedik durumlara hızlı ve uygun bir şekilde yanıt verebilen son derece güvenilir bir sürüş destek sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Honda, tüm sürüş koşullarında serbest sürüşü mümkün kılan dünyanın ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor.





1000 ÇİNLİ FİRMA KATILDI



CES 2025'e 166 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde firma katıldı. Bu sayının içinde 1.400 start-up da bulunuyor. Çin, 1.000 firma ile fuara en çok katılımcı gönderen ülkeler arasında bulunuyor. Fuarı üç gün boyunca 141 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın dört bir yanından 6 bin medya mensubu izledi.