Satılan 100 otodan 10’u elektrikli

Türkiye’de elektrikli otomobil satışları katlanarak büyüyor. 2024’te satılan her 100 otodan 10’u elektrikli oldu. 2025’te elektrikli otomobillerin pazar payının yüzde 15’e yükselmesi bekleniyor

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli modellerin satışları yüzde 51.75 artışla 99 bin 489 adet oldu. Pazar payı ilk kez yüzde 10'u aşarak yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti. 2025'te elektrikli otomobil satışlarının 120 bin adete çıkacağı tahmini yapılıyor. Hatta 150 bin adetleri konuşanlar var. Elektrikli otomobillerin pazar payının ise yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor.







2025'te yeni elektrikli otomobil modellerin satışa sunulması pazarın büyümesinde doping etkisi yapacak. Birçok marka yeni modellerini yıl içinde satışa sunmaya hazırlanıyor. BYD, Citroen, Cupra, Skoda, Volkswagen, Togg gibi markalar yeni modellerini tüketicilerle buluşturacak. Bu markalardan biri de Opel. Grandland elektrikli ve hibrit modelini Türkiye'de satışa sunan marka, elektrikli Frontera ve Zafira modellerini 2025'te yollara çıkarmayı planlıyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, Türkiye elektrikli otomobil pazarının 2025'te yüzde 20 büyüyerek 120 bin adetlere yükseleceği tahmininde bulundu. Opel'in elektrikli hedeflerini anlatan Yantaç, 2025'te toplam satışlarının içinde elektrikli modellerin payının yüzde 8'e çıkacağını söyledi. Yantaç, şöyle devam etti:







İKİYE KATLAYACAK

"2024'te yaklaşık 2 bin 600 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdik. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 4.2'si elektrikli oldu. 2025'te yeni modellerle birlikte elektrikli satışlarımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz.

Bu katlanarak büyüme hedefinde ise bugün satışa sunduğumuz Grandland Elektrik'in katkısı kadar bu sene içinde satışa sunacağımız Frontera Elektrik ve Zafira Elektrik modellerinin de katkısı olacak elbette. Bu noktada gelecek sene Opel markalı yeni enerjili ve düşük emisyonlu hibrit ve elektrikli model versiyonlarının tamamının toplam satış hedefimiz içindeki payının ise yüzde 35 olmasını öngörüyoruz. Yani yaklaşık olarak 25 bin adet araç elektrikli ve hibrit model satışımız olacak diyebiliriz."



TÜRKİYE DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDU

BMW Group'un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Borusan Otomotiv, 2024'te 10 bin 181 elektrikli BMW ve 3 bin 635 elektrikli MINI satışı ile elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldı. Borusan Otomotiv toplamda 13 bin 816 adetle elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14'lük pay elde etti.BMW satışlarının yüzde 39.5'i, MINI satışlarının ise yüzde 76.4'ü tamamen elektrikli modellerden oluştu. Borusan Otomotiv, oran olarak dünyada BMW Group'un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç distribütöründen biri oldu.



KÜRESEL SATIŞLAR YÜZDE 25 ARTTI

Küresel elektrikli otomobil satışları yüzde 25 artarak 17.1 milyon adede yükseldi. En büyük pazar Çin'de satışlar yüzde 40 artışla 11 milyon adet oldu. Avrupa'da yüzde 3 düşüşle satışlar 3 milyona geriledi. ABD ve Kanada'da ise yüzde 9 artışla 1.8 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleşti.