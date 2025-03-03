İzmit’te elektrikli oto üretecek

Türkiye’de elektrikli otomobil üreten markalar arasına Hyundai Motor Türkiye de katılıyor. Hyundai İzmit tesislerinde 2026’nın ikinci yarısından itibaren üretilecek model 40 ülkeye ihraç edilecek

Otomotiv dünyasında yaşanan elektrikli dönüşüm Türkiye otomotiv sektörünü de etkiliyor. Hyundai Motor Türkiye de, İzmit tesislerinde elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. 2026'nın ikinci yarısında üretime başlayacak olan model, Avrupa ağırlıklı olmak üzere 40 ülkeye ihraç edilecek.

Türkiye'de Hyundai Motor dışında Togg ve Ford Otosan elektrikli araç üretimi gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin otomobili Togg elektrikli otomobil, Ford Otosan ise elektrikli hafif ticari araç üretiyor.







ÜRETİM 2026'DA BAŞLAYACAK

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, yeni yatırım ve yeni modelle ilgili açıklamalar yaptı. Modelin üretim kararının kesinleşmesine rağmen, yatırım, üretim adedi gibi konuların üzerinde planlamaların devam ettiğini söyleyen Berkel, "Segment ve model bazında görüşmelerimiz sürüyor. Yeni elektrikli model İzmit fabrikasında bantlardan çıkacak. 2026'nın ikinci yarısında üretimimiz başlayacak" şeklinde konuştu.

2024'ü değerlendiren Genel Müdür Murat Berkel, şunları söyledi: "Geçen yıl İzmit fabrikamız tam kapasite üç vardiya çalışıp 245 bin araç üretti. Bunların 204 binini ihraç ettik. 2.4 milyar dolarlık ihracat geliri gerçekleştirdik. Binek ve ticari satışlarımız 62 bin 913 adet oldu.

2025 için toplam pazar tahminimiz 1 milyon 100 bin adet. Hyundai olarak 65 bin adet ve yüzde 5.9'luk pazar payı hedefliyoruz." 2025'te yeni elektrikli modelimiz INSTER, IONIQ 9 ve IONIQ 6'nın makyajlı versiyonları ile iddialarının artacağını söyleyen Murat Berkel, 2025'te 7 bin adetin üzerinde elektrikli araç satışı hedeflediklerini kaydetti.







TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA 5 BİN FARK KALDI

Stellantis Grubu'nun markası Peugeot'nun Global CEO'su Alain Favey, şubatta göreve başladıktan hemen sonra İngiltere ve Almanya'nın ardından Türkiye'yi ziyaret etti. CEO Alain Favey, Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan ile birlikte Peugeot'nun 2024 performansını değerlendirdi.

Peugeot'nun en büyük pazarının Fransa olduğunu söyleyen Favey, "Fransa'yı 96 bin adetle İtalya, 89 bin adetle İngiltere takip ediyor. Sonrasında ise 78 bin 200 adetle Almanya ve 73 bin 500 adetle Türkiye var. İşte bu yüzden Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Buradaki başarımız, markamızın başarısı için kilit bir öneme sahip. Türkiye SUV pazarında ilk üçteyiz. Türkiye ayrıca bir 408 ülkesi. 408 satışlarında dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha başarılı bir sonuca sahip" dedi.

Gupse Kaplan da Almanya ile Türkiye arasında kapanmayacak bir fark olmadığını, farkın yaklaşık 5 bin adet olduğunu söyledi.