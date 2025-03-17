Elektrikli otobüste Türkiye imzası

2019-2024 arasında Türkiye’den 1.258 adet elektrikli otobüs ihraç edildi. Toplam ihracatın yüzde 82’si yani 1.033 adeti Karsan tarafından gerçekleşti

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüm sadece otomobillerde yaşanmıyor. Hafif ticari araçlar ve otobüsler de elektrikli dönüşümden etkileniyor. 2020'de 75 bin adet olan küresel elektrikli otobüs pazarı, 2024'te 157 bin adete çıktı. Yapılan tahminlere göre 2028'de 210 bin, 2032'de ise 270 bin adete çıkacak. Türkiye'de Anadolu Isuzu, Karsan, Mercedes-Benz, Otokar ve Temsa da elektrikli otobüs üretip, ihraç ediyor. 2019-2024 arasında Türkiye'den 1.258 adet elektrikli otobüs ihraç edildi.







3 KITADA 27 ÜLKE

Toplam ihracatın yüzde 82'si yani 1.033 adeti Karsan tarafından gerçekleşti. Bugün itibarıyla Karsan'ın üç kıtada 27 ülkede 1.500 adetin üzerinde elektrikli araçları yollarda dolaşıyor. Karsan'ın Avrupa elektrikli otobüs pazarındaki payı yüzde 4.5 seviyesinde gerçekleşti. 2019'da 66 adet elektrikli minibüs ve otobüs satan Karsan, 2024'te yüzde 45 artışla 540 adet satış gerçekleştirdi. 2025'te ise yüzde 30 büyüme ile 700 adetlik satış hedefliyor.







TALEP BÜYÜYOR

Karsan CEO'su Okan Baş, Avrupa'da 2019-2024 arası satılan elektrikli toplu ulaşım araçlarında Karsan'ın payının yüzde 5 olduğunu söyledi. Avrupa odaklı başladıklarını sonra Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarına girdiklerini belirten Baş, İngiltere pazarını da hedef pazarlar arasına aldıklarını kaydetti. Avrupa'da toplu ulaşımda elektrikli dönüşümün hızla devam ettiğini söyleyen Baş, şunları anlattı: "Avrupa'da 2024'te şehir içi otobüs satışı 14 bin adetten 13 bin 500 adete geriledi. Ancak, elektrikli araçların satışı 5 bin adetten 6 bin adete yükseldi. Avrupa'da toplu ulaşımda elektrikli dönüşüm aynı devam ediyor. Hem 14 binlik pazar büyüyecek hem de onun içerisindeki elektrikli sayısı artacak. Bizim için bu çok önemli bir potansiyel. Burada daha gidecek yolumuz var."



OTOBÜS SAYISI İKİ KAT BÜYÜYECEK

Dünyada yılda 150 bin adet şehir içi otobüs satıldığını söyleyen Baş, "Bu sayı 2030-2035 arasında 300 bin adetlere ulaşacak. Yani iki katına çıkacak. Bu ciddi bir pazar potansiyeli. Doğru yerde bulunduğumuzu bize net gösteriyor" diye konuştu.