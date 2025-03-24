Otomobilde değişim rüzgârı

Otomobil markaları son yıllarda logo ve tasarım çizgilerini değiştiriyor. Jaguar da bu değişime ayak uydurdu. Yeni bir dönemin başlangıcını konsept modeli Type 00 ile yaptı

Son yıllarda otomotiv dünyasında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Markaların logoları, tasarım çizgileri değişiyor. Bir anlamda otomotivciler yeni nesillere hitap etmek için yenileniyorlar. Jaguar da bu değişime ayak uyduran markalar arasında yer aldı. Jaguar kurucusu Sir William Lyons'un 'copy nothing' hiçbir şeyi kopyalama felsefesine geri dönüyor. Böylece markada yeni bir dönem başlıyor. İlk kez Amerika'da Miami Sanat Haftası'nda ortaya çıkan, geçtiğimiz hafta ise Paris Moda Haftası'nda tanıtılan konsept model Jaguar Type 00, markanın yeni tasarım anlayışını gösteriyor. Avrupa'dan sadece 14 gazetecinin katıldığı tanıtımda, bu özel modelini görme şansına sahip olduk.

MENZİLİ 770 KM

5.2 metre uzunluğunda konsept otomobilde, enine çizgiler, grafik stoplar, ince farlar, küçük direksiyon, açılır cam tavan, camsız arka bagaj gibi detaylar dikkat çekti. Yaklaşık 100 kişilik bir ekibin 4 yıldır çalıştığı yeni konseptin, herkesi etkilemesinden çok, beğenenleri aşık etmesi amaçlanmış. Marka yöneticileri hiçbir şeyi kopyalamadan, farklılaşarak spektaküler bir otomobil tasarlamak için yola çıktıklarını söylüyorlar. Tamamen elektrikli Type 00, 770 km menzile sahip olacak. 15 dakikalık şarj ile 321 km menzil kazanabilecek. Jaguar'ın konsept aracı TYPE 00'dan ilhamla tasarlanacak ilk aracı, 2025 sonunda tanıtılacak dört kapılı elektrikli bir GT olacak. Jaguar yetkilileri 2026'da yollara çıkacak modelin, Type 00 yakın bir tasarımı olacağını söylüyorlar.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ

Bu arada Jaguar yeni dönemde artık içten yanmalı otomobiller üretmeyecek. Sadece elektrikli olarak yoluna devam edecek. Ayrıca herkese hitap eden bir marka olmayacak. Rafine zevklere sahip, farklılık arayan tüketicileri hedefleyecek. Jaguar otomobillerin fiyatları da yukarıda konumlandırılacak. Marka, 1961'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ve çok satan modeli E-Type gibi fark yaratan ve tasarımlarıyla dikkat çeken modeller üretmeyi planlıyor.

MARKAYI SIFIRLIYORLAR

Jaguar Genel Müdürü Rawdon Glover, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Küresel çapta tanınmış bir markayı geri getirmek için korkusuz olmamız gerekiyordu. Jaguar, geleneklere meydan okurken her zaman en iyi halindeydi. Bu felsefe, bugün yeni marka kimliğimizde görülüyor ve önümüzdeki aylarda daha da ortaya çıkacak. Bu, tam bir sıfırlama. Jaguar, özgünlüğünü geri kazanmak ve yeni bir nesle ilham vermek için dönüşüyor. Sonunda dünya Jaguar'ı göreceği için heyecanlıyım."



JAGUAR 1 YIL SATMAYACAK

Borusan Otomotiv'in Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlendiği Borusan Otomotiv, 1 Nisan itibarıyla Türkiye'deki satışlarını durduruyor. Stoktaki otomobillerin tükenmesinin ardından, yeni model yollara çıkana kadar 1 yıl boyunca Jaguar satılmayacak.