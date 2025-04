Kasım 2023'teki CHP kurultayını İmamoğlu'nun maddi- manevi desteğiyle kazanan Özgür Özel, bu kez de İmamoğlu'nun rüzgarını arkasına alarak partinin olağanüstü kurultayını kazandı.

Özel yine de her türlü tedbiri almıştı.

Seçime tek aday olarak giren Özel, 97 milletvekilinin imzasını aldığını beyan eden Berhan Şimşek'in kurultayda aday olma girişimine dahi "beş dakika geç kaldınız" diyerek müsaade etmedi.

Kim ne diyebilir ki?

Cumhurbaşkanı için asgari şartlara bile sahip olamayan İmamoğlu'nu "CHP'nin adayı" ilan ederek delegenin ağzına bir parmak bal çalınmış mı?

Çalınmış. Parti Meclisi'ne girmek isteyen CHP'liler özenle seçilen küçücük salona polis marifetiyle "yer yok" diye sokulmazken, cezaevindeki İmamoğlu için kurultayda koltuk ayrılmış mı?

Ayrılmış.

Sonrası mı?

Ekrem İmamoğlu düşünsün.

Kurtuluşunu, kurultaylar partisindeki tek adamlık yarışlarında arayan, önüne konulanın peşine takılıp her seferinde hayal kırıklıkları yaşayan seçmenin düşünecek hali kalmadı.

***





ÖZGÜR ÖZEL İKTİDARA MI ÇALIŞIYOR?

Özgür Özel dün de Türkiye'nin iç meselelerini dışarıda tartışma konusu yapmayı sürdüreceğinin garantisini veriyordu.

Aynen böyle devam etsin.

Bu ekibe ülke teslim edilemeyeceğini hala göremeyen kemik CHP seçmeni nezdinde bir etkisi olmasa da son dönemde ekonomi başta olmak üzere bazı konularda AK Parti'yi eleştiren seçmeni konsolide ettiği kesin.

Yılmaz Özdil gibi isimler bu sonucu "Özel sarayın adamı" diyerek izah ediyorlar.

Sırtlarındaki yükü anlıyorum, şahit olduklarını mantığa büründürmek istiyorlar.

Ama aklı başında herkes biliyor ki, Özel iktidarla gizli bir anlaşma yapmış olsa, bugün attığı adımları "işbirliği yaptığımız anlaşılır" diyerek atmazdı.

Düşünsenize, adam CHP kurultayından bir gün önce Yunanistan heyetiyle kameraların karşısına geçip Türkiye'yi gömdü. Dahası misafirlerinin de aynı şeyi yapmasına müsaade etti.

Üzgünüm malzeme bu, potansiyel bu.

***





CEM YILMAZ DAHA NE YAPSIN, İNSAF!

2023 seçimleri öncesi "Erdoğan bir daha seçilirse konser veremeyeceğiz, oyunlarımızı oynayamayacağız, sanatımızı icra edemeyeceğiz" diye ajitasyon yapanlar adeta kehanetlerini gerçekleştirdiler.

2 haftadır kafalarını kaldıramıyorlar, ağızlarını açamıyorlar.

Ancak köşeye sıkışmalarının sebebi Erdoğan değil, destekledikleri muhalefet.

Dün 16 milyonluk X hesabını askıya alan Cem Yılmaz'ın hali mahalle baskısının boyutlarını gösteriyor.

Düşün tahammül edemedikleri, linç ettikleri adam Cem Yılmaz. Muhalefetin her türlü kampanyasına destek veren, popülaritesine politik mesajlarla jilet atan bir karakter. Son olaylarda da elinden geleni yaptı.

Cem Yılmaz ve diğer ünlüler, destekledikleri CHP'nin iktidarda olması halinde yaşanacak faşizmi düşünmeye başlamış olmalılar.

Gerçeğin çölüne hoş geldiniz.