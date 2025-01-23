ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, yemin eder etmez selefi Joe Biden'ın imzaladığı neo-liberal ideolojinin aileyi ve toplumsal değerleri erozyona uğratan 78 kararnamesini yürürlükten kaldırdı. İllegal göçe karşı savaş açan Trump ilk iş olarak güvenliği artırmak için güney sınırında ulusal acil durum ilan etti ve uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü diye niteledi.

Yabancı ebeveynlerin çocukları için otomatik doğum hakkı vatandaşlığını sona erdirdi. Irksal eşitliği destekleyen, eşcinsel ve trans bireylere karşı ayrımcılıkla mücadele eden bir düzine kararnameyi de rafa kaldırdı.

Neo-liberal piyasa değerlerine kılıç çeken Trump'ın öncelikli hedefi Atlantik'ten Pasifik'e ve Meksika Körfezi'nden Arktik'e kadar tüm zengin Kuzey Amerika'yı yönetimi altına almak. Dolayısıyla Trump'ın yeni Amerika'sı sadece yerleşik düşmanlarına karşı değil aynı zamanda müttefiklerine karşı da askeri ve ekonomik güç kullanma tehdidinde bulunuyor.

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Çünkü Trump bu dünyayı tamamenolarak görüyor.Başkalarına fayda sağlayan şeyin otomatikmanABD'ye zarar verdiğine inanıyor. Bu dadüşüncesinin geçer akçeolacağına işarettir.Müesses nizama ve ideolojisine savaş açarak ülkesinin endüstriyel, askeri, siyasi ve ekonomik altyapısını dönüştürmeyi planlayanMacaristan Başbakanı, Trump'ın göreve dönüşüyle birlikte, "yeni bir aşamaya girdiğini" belirterekçağırdı. Orban'a göre "Yakında güneş Brüksel'in üzerinde farklı bir şekilde parlayacak."Nereden bakılırsa bakılsın küresel statükosu sarsılan ABD'nin bundan sonraolarak hareket edeceği anlaşılıyor.Uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak da Trump'ın ilk dönemindebaşlattığını hatırlatan analizciler benzeri adımların yeni dönemde de atılacağını söylüyor.

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Kuşku yok ki Trump'ın ilk dönemi bazı açılardantemsil ediyordu. 1990'lardan beri Washington yönetimi, ekonomistlerin ve politikacıların, ABDve ülkeningörmezden geldiği hatta alkışladığıtemel ideoloji olarak benimsedi.Trump ise ilk döneminde tam tersineçalıştı. Ancak gündemiekonomik milliyetçilik ile yeniden ısıtılmışarasında gidip geldi.Hükümetin tek görevininolduğuna inanan bir ekonomi ekibi atayanTrump, programını gerçekleştirmeye fırsatbulamadanTrump ikinci dönemindeintikamınıalacak. Bunu da ulusal güvenlik açığını giderecekstratejiler bağlamında hayata geçirmeyiplanlıyor.Sonuçtayalnızca sert askeri gücü değil aynı zamanda teknolojik liderlik, ekonomik milliyetçilik ve yeni bir ideolojik tahkimatı da meşrulaştıran bir işleve sahip. Trump, ulusal güvenlik açığını hedeflerine ulaşmak içinolarak kullanıyor. Çünkü ABD'nin bu alandaki zayıflıkları Trump'ın en güçlü silahı konu- Gazze'de Hamas'ı bahane ederek soykırım yapan İsrail şimdi de gözünü munda.