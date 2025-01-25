İsrail'in Gazze'de ateşkesi imzalaması, Filistin'i haritalardan ve hafızalardan silme projesini ve ardından da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Nil'den Fırat'a uzanan bölgede birçok ülkenin topraklarını kapsayan Arz-ı Mevud dedikleri Siyonistan ve büyük İsrail hedefinden vazgeçtikleri anlamına gelmiyor.

ABD'nin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye karşı 471 günden fazla süren katliamlarda on binlerce Filistinliyi öldürdü veya sakat bıraktı. Ancak Siyonaziler kaybetti. Gazze halkının kararlılığı ve dayanıklılığı soykırımcılara diz çöktürdü.

Ne savaş ne kuşatma ne komşu Arap rejimlerinin ihaneti ne de birçok Batılı hükümetin terör nitelemesi Hamas ve Filistin halkının direniş azmini yok edemedi.

Gazze'de istediğini alamayan Siyonist rejim şimdi vahşi yüzünü 1967'den beri işgal altında tuttuğu ve 3 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Batı Şeria'ya çevirdi. Gazze Şeridi'nde 15 kat daha büyük olan Batı Şeria'da 700 bini aşkın Yahudi işgalci bulunuyor.

Batı Şeria'yı ilhak planı için sömürgeci rejim ilk önce Cenin, Tulkerim, Kalkilya ve Nablus gibi direniş merkezleri konumundaki mülteci kamplarını yok etmeyi planlıyor.

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Gazze'de ateşkes devreye girer girmez ilhak hazırlığı için harekete geçen Siyonist rejim Cenin kampını adeta yeni Gazze'ye çevirdi. İnsanları rastgele katledip evlerini boşaltmaya zorluyor. Zorunlu sürgüne karşı çıkanları katlediyor. İsrail ordusuyerle bir ediyor.Buna göz yuman isebaşkası değil.Haliyle Trump'ın Ortadoğu'nun beklediğiolacağını hayaledenlerbakmalı. Öyle kiBiden'ın Gazze'de İsrail'e verdiği açıksoykırım desteğinin aynısını Trump'ında Batı Şeria için verdiği görülüyor.Gelişmeler mülteci kamplarına yönelik büyük ölçekli saldırılarıngösteriyor. Sadece zamanlaması değişiyor. Trump'tan yeşil ışık alan Siyonist rejim,İkinci döneminde Trump'ın Filistin'de izleyeceği yol haritası da böylece belli olmuş oluyor. İlk başkanlığında İsrail'inilhak etmesine izin veren Trump, Gazze soykırımına giden yolun taşlarını döşeyenda Filistin davasını tarihe gömmeye çalışmış

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Trump ikinci dönemindebüyükelçi, Üçüncü Tapınağın Mescid-i Aksa'nın kalıntıları üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyleyenveiseolarak atadı.Trump'ın yeni kabinesinin, yedi milyon Filistinlininkaderini zerre kadar umursamadığınıaçıkça ortaya koyuyor. Empati yoksunuİsrail ve ABD için asıl sorun savaşlarınhaline gelmesi.İsrail ve ABD yoksa barışı sevdiği için ateşkes imzalamış değil. Mecbur kaldıkları için bunu yapıyorlar. Her iki ülkede debenzer bir iç muhalefet oluşmuş durumdaBirçok uzmanın da işaret ettiği gibiÇünkü dünya çapındakigiderekdönüşüyor.Hâsılı kelamher ikisinin de sonunu getirecek. Zirane Donald Trump ne de BinyaminNetanyahuyaşamıyor. Dünya eskidünya değil artık.