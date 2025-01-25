İsrail'in Gazze'de ateşkesi imzalaması, Filistin'i haritalardan ve hafızalardan silme projesini ve ardından da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Nil'den Fırat'a uzanan bölgede birçok ülkenin topraklarını kapsayan Arz-ı Mevud dedikleri Siyonistan ve büyük İsrail hedefinden vazgeçtikleri anlamına gelmiyor.
ABD'nin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye karşı 471 günden fazla süren katliamlarda on binlerce Filistinliyi öldürdü veya sakat bıraktı. Ancak Siyonaziler kaybetti. Gazze halkının kararlılığı ve dayanıklılığı soykırımcılara diz çöktürdü.
Ne savaş ne kuşatma ne komşu Arap rejimlerinin ihaneti ne de birçok Batılı hükümetin terör nitelemesi Hamas ve Filistin halkının direniş azmini yok edemedi.
Gazze'de istediğini alamayan Siyonist rejim şimdi vahşi yüzünü 1967'den beri işgal altında tuttuğu ve 3 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Batı Şeria'ya çevirdi. Gazze Şeridi'nde 15 kat daha büyük olan Batı Şeria'da 700 bini aşkın Yahudi işgalci bulunuyor.
Batı Şeria'yı ilhak planı için sömürgeci rejim ilk önce Cenin, Tulkerim, Kalkilya ve Nablus gibi direniş merkezleri konumundaki mülteci kamplarını yok etmeyi planlıyor.
***Gazze'de ateşkes devreye girer girmez ilhak hazırlığı için harekete geçen Siyonist rejim Cenin kampını adeta yeni Gazze'ye çevirdi. İnsanları rastgele katledip evlerini boşaltmaya zorluyor. Zorunlu sürgüne karşı çıkanları katlediyor. İsrail ordusu Gazze'de yenilmenin yol açtığı kompleks ve sadist öfkeyle Cenin'i yerle bir ediyor.
***Trump ikinci döneminde Filistin(li) diye bir şeyin olmadığına inanan Mike Huckabee'yi büyükelçi, Üçüncü Tapınağın Mescid-i Aksa'nın kalıntıları üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Pete Hegseth'i savunma bakanı ve "Gazze halkını Endonezya'ya taşımak" isteyen golf arkadaşı Steve Witkoff'u ise 'barış elçisi' olarak atadı.