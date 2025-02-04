Komşularına ve müttefiklerine savaş açıp iç siyasetini yeniden dizayn eden Amerika'nın asıl endişesi küresel güç haritasında rakip olarak gördüğü Çin'in yaptığı hamleler. Son olarak DeepSeek ile ABD'nin yüksek teknolojideki hâkimiyetini sarsan Çin'in ezber bozan devrimleri devam ediyor.

Bunlardan biri de ABD ile olası bir nükleer savaşta üst düzey yetkilileri ve stratejik silahlarını koruyacak Pentagon'dan on kat daha büyük bir askeri komuta merkezinin inşa edilmesidir. 2024'ün ortalarında inşaatı başlayan merkez, Pekin'e 30 kilometre mesafede. Sığınak delici bombalara karşı dayanıklı şekilde yapılan Çin'in Pentagon'u 5 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Tam da böyle bir dönemde Başkan Donald Trump, ABD anakarası için yeni nesil bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı inşa etme çağrısında bulundu. İsrail'inkinden çok daha geniş bir kapsama alanına sahip görünen bu kalkan, hipersonik ve kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) vurmak için tasarlanıyor.

Rand Corporation'ın yeni raporunda da Çin'in Tayvan işgaline girişerek Ukrayna savaşına benzer bir çatışmayı tetikleyebileceği belirtiliyor. Pentagon'a yakın düşünce kuruluşu Rand, bu senaryoyu ABD için "Pasifik felaketi" diye niteliyor.

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Baş döndürücü modernizasyona rağmenÇin'in askeri modernleşmesini daha da karmaşık hâle getiriyor.Büyük yatırımlara rağmen Çin ordusu dünya standartlarında bir vizyonu karşılamakta zorlanıyor. Ayrıca Çinve hava kuvvetlerini eğitmek içinişe aldı. Oysa savaş deneyimi eksikliğinikapatmak,sağlamıyor. Daha köklü kurumsal dönüşümlere ihtiyaç var.Çinekonomi, teknolojive bilgi kartını kullanıyor.ABD de doğrudan savaşyerinesahaya sürüyor.Ancak Amerika'nınyönelikambargosu Çin'in teknolojikilerlemesini durduramadı.Zira Çin yıldaveriyor. Bu rakam neredeysedünyanın geri kalanınıntoplamından daha fazla. Bunedenle Çin her zaman enson

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Dolayısıyla bugünkarşı karşıya. Çin modeli,de işaret ettiği gibi 19. yüzyılınsonlarındakibenziyor.O zamanlarsonra onu aştı veyiutanç işaretinden bir kalitesembolüne dönüştürdü. Aynıyolu Çin de ABD'ye karşı izliyor.Ve zamanla Almanya,İngiltere'den daha eğitimli,daha güçlü ve daha saldırganhale geldi.ABD şu an düşüş dönemindeki Britanya gibi. Kendinihissediyor ve ittifak sistemini yeniden dizayn etmek istiyor. Trump ancak dünyayı kendi etrafında birleştirirse Çin'i kuşatabilir. Fakat bu çok düşük bir ihtimal.Zira Çin,daha da tahkimedecek yeni adımlar atıyor.Hâsılı kelam ABDeğeristediği desteğialamazsa -ki alması çok zorgörünüyor- o zamanGidişatbunu gösteriyor.