Komşularına ve müttefiklerine savaş açıp iç siyasetini yeniden dizayn eden Amerika'nın asıl endişesi küresel güç haritasında rakip olarak gördüğü Çin'in yaptığı hamleler. Son olarak DeepSeek ile ABD'nin yüksek teknolojideki hâkimiyetini sarsan Çin'in ezber bozan devrimleri devam ediyor.
Bunlardan biri de ABD ile olası bir nükleer savaşta üst düzey yetkilileri ve stratejik silahlarını koruyacak Pentagon'dan on kat daha büyük bir askeri komuta merkezinin inşa edilmesidir. 2024'ün ortalarında inşaatı başlayan merkez, Pekin'e 30 kilometre mesafede. Sığınak delici bombalara karşı dayanıklı şekilde yapılan Çin'in Pentagon'u 5 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.
Tam da böyle bir dönemde Başkan Donald Trump, ABD anakarası için yeni nesil bir "Demir Kubbe" füze savunma kalkanı inşa etme çağrısında bulundu. İsrail'inkinden çok daha geniş bir kapsama alanına sahip görünen bu kalkan, hipersonik ve kıtalararası balistik füzeleri (ICBM) vurmak için tasarlanıyor.
Rand Corporation'ın yeni raporunda da Çin'in Tayvan işgaline girişerek Ukrayna savaşına benzer bir çatışmayı tetikleyebileceği belirtiliyor. Pentagon'a yakın düşünce kuruluşu Rand, bu senaryoyu ABD için "Pasifik felaketi" diye niteliyor.
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Baş döndürücü modernizasyona rağmen askerlik hizmetinin düşük sosyal statüsü ve zorunlu askerliğe dayalı model gibi kültürel engeller
Çin'in askeri modernleşmesini daha da karmaşık hâle getiriyor.
Büyük yatırımlara rağmen Çin ordusu dünya standartlarında bir vizyonu karşılamakta zorlanıyor. Ayrıca Çin savaş tecrübesizliğini aşmak
ve hava kuvvetlerini eğitmek için eski NATO savaş pilotlarını
işe aldı. Oysa savaş deneyimi eksikliğini yüksek teknoloji ve paralı askerlerle
kapatmak, operasyonel ve stratejik avantaj
sağlamıyor. Daha köklü kurumsal dönüşümlere ihtiyaç var.
Çin "silah dumanı olmadan zafer" kazanmak için
ekonomi, teknoloji
ve bilgi kartını kullanıyor.
ABD de doğrudan savaş
yerine teknoloji ve ekonomi silahını
sahaya sürüyor.
Ancak Amerika'nın sofistike mikroçiplere
yönelik
ambargosu Çin'in teknolojik
ilerlemesini durduramadı.
Zira Çin yılda dört milyon mühendislik mezunu
veriyor. Bu rakam neredeyse
dünyanın geri kalanının
toplamından daha fazla. Bu
nedenle Çin her zaman en
son Amerikan yeniliklerini yakalayacak ve geride bırakacak mali ve insani kapasiteye sahip.
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Dolayısıyla bugün ABD, SSCB'nin bir zamanlar maruz kaldığı riskle
karşı karşıya. Çin modeli, Francesco Sisci'nin
de işaret ettiği gibi 19. yüzyılın
sonlarındaki Wilhelm Almanyası'na
benziyor.
O zamanlar Almanya önce İngiltere'yi taklit etti,
sonra onu aştı ve "Made in Germany"
yi
utanç işaretinden bir kalite
sembolüne dönüştürdü. Aynı
yolu Çin de ABD'ye karşı izliyor.
Ve zamanla Almanya,
İngiltere'den daha eğitimli,
daha güçlü ve daha saldırgan
hale geldi.
ABD şu an düşüş dönemindeki Britanya gibi. Kendini komşuları ve Avrupa tarafından ihanete uğramış
hissediyor ve ittifak sistemini yeniden dizayn etmek istiyor. Trump ancak dünyayı kendi etrafında birleştirirse Çin'i kuşatabilir. Fakat bu çok düşük bir ihtimal.
Zira Çin, küresel yayılmasını
daha da tahkim
edecek yeni adımlar atıyor.
Hâsılı kelam ABD
eğer Avrupa ve Asya- Pasifik'ten
istediği desteği
alamazsa -ki alması çok zor
görünüyor- o zaman ABDÇin rekabeti savaş yerine küresel bir uzlaşıyla sonuçlanacaktır.
Gidişat
bunu gösteriyor.