Beyaz Saray'da önceki gün sergilenen 'ortak basın toplantısı' adlı absürt oyunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı sahneyi paylaşan ABD Başkanı Donald Trump hem gerçek olamayacak kadar tuhaf hem de İsrail'i bile kıskandıracak kadar siyonist bir performans sergiledi.

ABD Başkanı'nın soykırımcı Netanyahu ile rol aldığı utanç tiyatrosu daha şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçti. Rolüne kendini fazla kaptıran Trump, sürgün projesini işgal aşamasına taşıdı. Böylece Kanada, Panama ve Grönland'ı isteyen Trump'ın istila stratejisinde Gazze'yi işgal etmenin bulunduğunu da öğrendik.

İşgal hayalini ayrıntılı biçimde anlatan Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'uzun vadeli' olarak devralacağını ve 'güvenlik amacıyla' gerekirse buraya Amerikan askeri konuşlandırabileceğinden bahsetti.

"Biz sahip olacağız" diyerek hem Gazze'yi ele geçirmek hem de yönetmek istiyor. Üstelik bu strateji Trump'ın Gazze'ye yönelik ilk çağrısı da değil. Bir fikr-i sabit halinde üçüncü defadır Gazze'nin boşaltılmasından bahsediyor.

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Gazze'yi 'zorla temizledikten' sonra burayı bir tatil merkezi yapacağını söyleyen Trump, bölgeyive" yapmayı planlıyormuş.Eğer Trump'ın bu isteği gerçekleşirse -ki çok zor görünüyor- o zaman Yahudi damadıgeçen yıl övdüğüOysa busadece İslam dünyasındandeğilbaşta olmak üzere Batıile Asya'dan da tepki yağdı.Kuşku yok ki Trump'ınbölgedekikaosu daha da derinleştirecektir.Zira İsrailli soykırımcı bakanlar vedışında kimse bu absürt projeye destek vermiyor. Çin,olduğunu bildirirken Fransa da Gazze'yi üçüncü bir ülkenin işgaline karşı olduğunu açıkladı. BM Genel Sekreteride Gazze halkını başka yere taşıma planınınolacağını vurguladı.

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ABD merkezli düşünce kuruluşude altını çizdiği gibi Trumpkonuşuyor. Bu daolmadığını gösteriyor.Er veya geç o da rol arkadaşı Netanyahu gibi" kavrayacak. Siyonist lobinin pençesindekiTrump'ın açıklamalarının ABD'nintarihindeki en uçuk fikir olduğunu itiraf etti.Batı Şeria ve Gazze'yi ilhakı savunanTrump'ın Filistin konusundaki cehaletini ve küstahlığını sergilemekten başka bir anlam taşımayan bu açıklamalar zaten dünya tarafından dadiye karşılandı.Dolayısıyla birbirlerini sevmedikleri haldebunin akıbeti elbet trajik olacaktır.Her ikisi de kaybettiklerinin farkında. ABD buGazze halkı yerinegeldikleri yere göç edecektir. Çünkü hem Trump'ın siyonist lobi karşısındaki vaziyeti kurtarmaya dönük saçmalıkları hem debunu gösteriyor.