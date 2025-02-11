En başından beri hedef belliydi. ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik emperyal sanrılarının mikrokozmosu konumundaki İsrail'in temel amacı, işgal ettiği Gazze ve Batı Şeria'yı barbar bir etnik temizlik stratejisiyle ilhak edip Filistin'i haritalardan ve hafızalara silmeye dayanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın farkı, siyonistlerin bu gayesini vahşi kapitalist bir içgüdüyle dile getirmekten çekinmemesi.

Gazze'ye yönelik soykırım projesi aslında ABD'nin yarım kalan Ortadoğu projesinin yeniden aktive edilmesiydi. Fakat ölüme meydan okuyan Gazze halkının direnişinin bu denli kararlı ve uluslararası reaksiyonun bu derece yüksek olmasını tahmin edemediler.

Dolayısıyla "Filistinlilerin her gün ölmekten endişe duymayacakları bir yere yerleştirileceklerini" söyleyen Trump'ın insani kılıfa sokarak pazarlamaya çalıştığı yeni etnik temizlik planı en sadık Amerikan müttefikleri Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'den dahi veto yedi.

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Hatta Riyad bir adım daha ileri giderek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan'ın çok fazla toprağı olduğu, burada bir Filistin devleti kurabileceği" açıklaması üzerine,teklifiyle yanıt verdi.Kuşku yok ki mesele Gazze ve Batı Şeria'nın topaklarına sahip olmanın da ötesinde bazı "rüyaları" içeriyor. Bölgeninkontrolünün yanında Amerikan yönetimide sahip olmayı düşünüyor.Bu sanrılarını gizlemiyorlar da! Hâliyle Gazze'yi Filistinliler içinçevirenlerin şimdi de burayı cennete çevirme vaadinde bulunmaları her açıdan insanın aklı, vicdanı, ahlakı ve onuruyla alay etmedir. Üstelik pişkinler! Bundan utanç da duymuyorlar. İşte bu yüzden sahte vaatlerine kimse ne kanıyor ne de prim tanıyor.

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Çünkü ABD ve İsrail'in Gazze'yi etnik temizlikle ele geçirme projesibu yana sürdürdüğü vahşi sömürgeleştirme ve köleleştirme planlarınındevam ettirilmesinden başka bir şey değil.İslam dünyası ve bazı Batılı ülkeler Trump'ın Gazze planına "Üzgünüm Trump, Filistinliler 'Gazze'yi Yeniden Harika Yap' sloganına kanmayacak",, "Trump'ın" ve "Zorbalara dünya direnecek!" şeklinde çıkışlarla karşılık veriyor.Peki, kim bu kirli planı durdurabilecek? Asıl soru bu!İspanya ve İrlanda mı? Güney Afrika liderliğindeki Afrika mı?gibi kuruluşlar mı?Maalesef hiçbiri... Sorun da bu zaten.Toprağımız, dinimiz, kültürümüz, arzularımız ve geleceğimiz üzerindeZorla olmadı parayladüşünüyorlar.Buanlayacaklarıdilden ve silahlarla cevap vermeklazım. Yoksa bu daha başlangıç.Daha da az(ıt)acaklar...