En başından beri hedef belliydi. ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik emperyal sanrılarının mikrokozmosu konumundaki İsrail'in temel amacı, işgal ettiği Gazze ve Batı Şeria'yı barbar bir etnik temizlik stratejisiyle ilhak edip Filistin'i haritalardan ve hafızalara silmeye dayanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın farkı, siyonistlerin bu gayesini vahşi kapitalist bir içgüdüyle dile getirmekten çekinmemesi.
Gazze'ye yönelik soykırım projesi aslında ABD'nin yarım kalan Ortadoğu projesinin yeniden aktive edilmesiydi. Fakat ölüme meydan okuyan Gazze halkının direnişinin bu denli kararlı ve uluslararası reaksiyonun bu derece yüksek olmasını tahmin edemediler.
Dolayısıyla "Filistinlilerin her gün ölmekten endişe duymayacakları bir yere yerleştirileceklerini" söyleyen Trump'ın insani kılıfa sokarak pazarlamaya çalıştığı yeni etnik temizlik planı en sadık Amerikan müttefikleri Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'den dahi veto yedi.
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Hatta Riyad bir adım daha ileri giderek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan'ın çok fazla toprağı olduğu, burada bir Filistin devleti kurabileceği" açıklaması üzerine, "Trump'ın İsraillileri önce Alaska'ya sonra da Grönland'a nakletmesi gerektiği"
teklifiyle yanıt verdi.
Kuşku yok ki mesele Gazze ve Batı Şeria'nın topaklarına sahip olmanın da ötesinde bazı "rüyaları" içeriyor. Bölgenin İsrail sopasıyla
kontrolünün yanında Amerikan yönetimi Gazze ile birlikte Gazze'nin karasularındaki devasa gaz rezervlerine
de sahip olmayı düşünüyor.
Bu sanrılarını gizlemiyorlar da! Hâliyle Gazze'yi Filistinliler için ölüm, şiddet ve soykırım yurduna
çevirenlerin şimdi de burayı cennete çevirme vaadinde bulunmaları her açıdan insanın aklı, vicdanı, ahlakı ve onuruyla alay etmedir. Üstelik pişkinler! Bundan utanç da duymuyorlar. İşte bu yüzden sahte vaatlerine kimse ne kanıyor ne de prim tanıyor.
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Çünkü ABD ve İsrail'in Gazze'yi etnik temizlikle ele geçirme projesi Batı'nın 16'ncı yüzyıldan
bu yana sürdürdüğü vahşi sömürgeleştirme ve köleleştirme planlarının modern şiddet yöntemleriyle ve aynı barbar ruhla
devam ettirilmesinden başka bir şey değil.
İslam dünyası ve bazı Batılı ülkeler Trump'ın Gazze planına "Üzgünüm Trump, Filistinliler 'Gazze'yi Yeniden Harika Yap' sloganına kanmayacak", "Gazze, Trump'ın lüks tatil beldesi değil, Filistin'in vatanıdır"
, "Trump'ın 'gönüllü sürgün' teklifi aslında İsraillilere yapılmalı
" ve "Zorbalara dünya direnecek!" şeklinde çıkışlarla karşılık veriyor.
Peki, kim bu kirli planı durdurabilecek? Asıl soru bu! İslam ülkeleri mi? Küresel Güney mi?
İspanya ve İrlanda mı? Güney Afrika liderliğindeki Afrika mı? Rusya mı? Çin mi? BM, UCM veya Lahey
gibi kuruluşlar mı?
Maalesef hiçbiri... Sorun da bu zaten. Ölümden başka bir hayatımızın olmayışı...
Toprağımız, dinimiz, kültürümüz, arzularımız ve geleceğimiz üzerinde hak iddia edenleri durduracak bir silahımız yok.
Zorla olmadı parayla her şeyimizi satın alabileceklerini
düşünüyorlar.
Bu emperyalist sanrılara
anlayacakları
dilden ve silahlarla cevap vermek
lazım. Yoksa bu daha başlangıç.
Daha da az(ıt)acaklar...