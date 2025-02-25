Barış ve uzlaşıya varılsa bile ki öyle görünüyor Ukrayna savaşının küresel sistemdeki domino etkisi artarak sürecek. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kuşkusuz ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı karşıya kaldığı reel-politik dayatmalar nedeniyle Atlantik sisteminde ve dünyada kasırgalara yol açacak kararlar almaktan çekinmeyecek bir karaktere sahip olması.

ABD Başkanı'nı radikal kararlar almaya iten en zorlu global realite ise Ukrayna gerçeğiyle ortaya çıkan çok kutuplu küresel tablo. Bu yeni küresel tablonun bir yanında Rusya, bir yanında Çin, bir yanında da Türkiye gibi aktörler yer alıyor.

Dolayısıyla Trump dışındaki Batılı akademi, medya ve düşünce kuruluşları da bu gerçeğin farkında. Nitekim nereye bakarsak bakalım herkes bu yeni hakikati analiz edip anlamaya çalışıyor. Örneğin, Amerikan haber ajansı AP'deki analizde görüşlerine başvurulan uzmanların çoğu dün dördüncü yılına giren Ukrayna savaşını "dünyanın dengelerini altüst eden üç yıl" diye tanımlıyor.

BBC'ye konuşan uzmanlar da "Trump küresel normları paramparça ediyor, 2025 köklü bir değişime gebe olabilir" diyerek içinde bulundukları endişeyi dile getirmiş. Etekleri tutuşan Batılı analizcilerden kimileri de 2025'i dünyada küresel sarsıntılara yol açan 1968 ve 1989 yıllarına benzetiyor.

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1968'de Sovyetler Birliğiöne çıkandünyayı kasıp kavurmuştu. Soğuk Savaş'ın ve iki kutuplu dünya sisteminin sonunu getiren 1989'da iseyaşandı.David Faris,başlıklı ağıtında "Başkan Trump, ikinci dönemine başlar başlamaz daha bir aydan az bir süre içinde Amerikan önderliğindeki küresel güvenlik düzeninden geriye kalanların içini boşaltmayı başardı" serzenişinde bulunuyor.Richard Fontaine,başlıklı yazısındaAtlantik'teki bölünmeninartık geri dönülemez bir noktayaulaştığının altını çiziyor.Gabriel Elefteriu,yazısında"Avrupa'nın yüzyıllardır sürenjeopolitik güç odağı ve AET/AB kisvesi altında dünyameselelerinde bir şekildeönemli bir kolektif aktör olarakoynadığı rolü sona eriyor"diye hayıflanıyor.

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Hayıflanmakta haklılar. Zirave Rusya'nındiye nitelediği Ukrayna savaşı sadece Avrupa'nın değil küresel sistemin ekonomik ve siyasi güç haritalarını da kökünden değiştiriyor. Dünyadaki dengeleri temellerinden sarsıyor. Daha da sarsacak.köklü dönüşümlere maruz kalacak.Bir bakıma NATO ve Avrupa ülkelerini yanına alan ABD'nin Ukrayna üzerinden Rusya'yı kuşatma projesi birvuruyor.Rusya'nın Ukrayna'da ABD ile güdümündekikarşı elde ettiği zafer hem dolaylı hem de doğrudan uluslararası siyaseti yeniden dizayn edecek dinamikleri veharekete geçirecek.Dünya artık üç yıl önceki gibi olmayacak. Çünkü Ukrayna savaşının Avrupa kıtası başta olmak üzere küresel sistemdeki domino etkisi bundan sonradevam edecek. Batılı uzmanların da işaret ettiği gibi özellikle 2025 yılı bu köklü dönüşümlerin zirve yılı olabilir.