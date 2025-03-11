Rusya ile stratejik ortaklığa doğru ilerleyen ABD'nin Ukrayna krizinden dolayı Avrupa ile köprüleri attığı hengâmede dünyanın dikkati yeniden Suriye'ye çevrildi. 8 Aralık 2024'teki halk devrimiyle 61 yıllık Baas zulmünden kurtulan Suriye'de ortalık yine karıştı.
6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta başlayan provokatif olaylarda şimdiye kadar 700'ü aşkın sivil ile aralarında eski Baas kalıntıları ve yeni yönetimden askerlerin de bulunduğu bini aşkın kişi öldü.
Avrupa ve BM olayları "Alevi azınlığa karşı katliam" şeklinde manipüle ederken ABD ve Rusya gelişmeleri görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Suriye'deki Alevilerin, Dürzilerin ve Kürtlerin hamisi kesilen İsrail ise Şam'a ültimatom üstüne ültimatom yağdırıyor.
Şam'a efelenen İsrail'in hedefi, Türkiye'nin bölge ülkeleri üzerinden yürüttüğü yoğun diplomasi ile Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü koruyacak hamlelerini baltalamak. PKK'nın silah bırakıp kendini feshedeceği yeni dönemde Türkiye'nin Kürtlerle birlikte bölgede elde edeceği yeni stratejik kazanımları şimdiden akamete uğratmak.
***İşte tam da burada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki devrimden sonra Türkiye'yi övdüğü süreçte Rusya lideri Vladimir Putin'in belki de bugünkü gelişmelere dikkat çekmek üzere Esad'ın devrilmesiyle en büyük kazananın İsrail olduğuna yönelik yarı uyarı niteliğindeki tespitini hatırla(t)manın zamanıdır.
***7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'e yönelik saldırılarını devam ettiren Netanyahu 40 yıl önce yazdıklarını günümüzde teker teker hayata geçireceğini söylüyor. Suriye konusunda da dünyaya meydan okuyor. Golan Tepeleri'ndeki işgali Şam kapılarına dayandıran İsrail bir yandan da Alevi ve Dürzi Askeri Konseyleri kurdurtarak, yeni Suriye'yi şimdiden de facto olarak parçalıyor.