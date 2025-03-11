Rusya ile stratejik ortaklığa doğru ilerleyen ABD'nin Ukrayna krizinden dolayı Avrupa ile köprüleri attığı hengâmede dünyanın dikkati yeniden Suriye'ye çevrildi. 8 Aralık 2024'teki halk devrimiyle 61 yıllık Baas zulmünden kurtulan Suriye'de ortalık yine karıştı.

6 Mart'ta Lazkiye ve Tartus'ta başlayan provokatif olaylarda şimdiye kadar 700'ü aşkın sivil ile aralarında eski Baas kalıntıları ve yeni yönetimden askerlerin de bulunduğu bini aşkın kişi öldü.

Avrupa ve BM olayları "Alevi azınlığa karşı katliam" şeklinde manipüle ederken ABD ve Rusya gelişmeleri görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Suriye'deki Alevilerin, Dürzilerin ve Kürtlerin hamisi kesilen İsrail ise Şam'a ültimatom üstüne ültimatom yağdırıyor.

Şam'a efelenen İsrail'in hedefi, Türkiye'nin bölge ülkeleri üzerinden yürüttüğü yoğun diplomasi ile Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü koruyacak hamlelerini baltalamak. PKK'nın silah bırakıp kendini feshedeceği yeni dönemde Türkiye'nin Kürtlerle birlikte bölgede elde edeceği yeni stratejik kazanımları şimdiden akamete uğratmak.

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İşte tam da burada ABD Başkanısüreçte Rusya lideribelki de bugünkü gelişmelere dikkat çekmek üzere Esad'ın devrilmesiyleolduğunaPutin, Türkiye'yi de takdir etmiştifakat reel-politik manzaradan Siyonistrejimin bölgesel hedeflerini gerçekleştirmedeönemli avantajlar elde ettiğininaltını çizmişti. Putin haklı çıkıyor.Çünkü İsrail, ABD ve Rusya arasındakiyeni uzlaşı döneminin de verdiği cesaretlekapılarınısonuna kadar aralamış görünüyor.Aslında her şey İsrail BaşbakanıAynı Netanyahu bırakın 40 yıl öncesini daha bir yıl önce BM kürsüsünden de aynı şeyleri tekrar haykırmıştı.gözden geçirilmişKürtlerin bölgedeki kritik rolünün altını çizmişti. Bölgede sınırların ve rejimlerin değişmesi gerektiğini belirtmişti.

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7 Ekim 2023'ten bu yanayönelik saldırılarını devam ettirenNetanyahu 40 yıl önce yazdıklarınıgünümüzde teker teker hayata geçireceğinisöylüyor. Suriye konusunda da dünyayameydan okuyor. Golan Tepeleri'ndekiişgali Şam kapılarına dayandıran İsrailbir yandan da, yeni Suriye'yişimdidenAmaç, Şam'daki yeni yönetimi daha ayağa kalkmadan felç etmek.Suriye yönetimininBu hamlenin, Türkiye'nin yeni Suriye ile imzalayacağı muhtemelveyönelik olduğunu herkes biliyor.Böylece Ürdün üzerinden olası bir direnişi ortadan kaldırmayı planlıyor.YPG denetimindekiŞam'ın denetiminden uzak tutarakalacak ve kendisi böylece doğrudanIrak'a nüfuz edebilecek. İsrail'inTürkiye'yi durdurmaya endeksli yeniSuriye'si işte bu! Denizle ve komşularıylateması yok edilmiş, tamamen kuşatılmış,özerk yapılarla parçalanmış, ordusuçökertilmiş ve