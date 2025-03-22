Hegemonik gerilemesi hızlanan Batı'nın ideolojik aygıtları ile kullanışlı aptallarının raf ömürleri de birer birer doluyor.

Özellikle ABD kendi inşa ettiği küresel sistemin yeldeğirmenlerine karşı savaş açan çağdaş bir Don Kişot'a benziyor.

NATO, BM, AB, IMF, Dünya Bankası ve diğer kurumların meşruiyetini daha doğrusu kendi amaçları için artık işlevsizleştiklerini tartışmaya başlayan Amerikan yönetimi bir yandan da sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel bir iç temizlik harekâtı yürütüyor.

Bu bağlamda Amerikan emperyal propagandasının en önemli aygıtları olan USAID ile ABD Küresel Medya Ajansı USAGM'nin fişinin çekilmesi dikkat çekici.

Derin devletin Soğuk Savaş döneminde en ön cephedeki şövalyeleri konumunda olan bu kurumlar savaştan sonra da ABD'nin küresel imparatorluğunun yurtdışındaki propaganda bakanlıkları işlevi görüyordu.

USAGM'nin tasfiye kararı en çok da Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia ve Office of Cuba Broadcasting gibi yayınları etkileyecek.

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En önemli propaganda aygıtlarının sesini kısma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump gerekçesini isediye açıklıyor.Oysa devran değişiyor. Küresel reelpolitik gelişmeler Amerikan emperyal sistemini değişime zorluyor.Dolayısıylauzaktan havlamanın faydasızlığınıgörüyorlar.Bu yayın kuruluşları ve yardım kurumları II. Dünya Savaşı sırasında kuruldu ve sonrasında CIA tarafından Soğuk Savaş'takullanılmak üzere yeniden düzenlendi.Birçok ülkedeki akademi, medya, siyaset ve sivil toplum örgütüAma artık deniz bitti. Batı kendi kibri ve nobranlığı altında çatırdıyor.Batı çatırdayınca diğer ülkelerde desteklediği vesayetçi zihniyetin savunucuları için de yolun sonu görünüyor.Nitekim geldiğimiz aşamadaalanları neredeyse sıfırlandı.

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Vesayetçi Batılı odakların Türkiye'deki faaliyet alanları da giderek daralıyor.da tasfiye aşamasına gelmesi bunun en somut kanıtı zaten.Hatta iç cepheyi güçlendirme bağlamındaBu çerçevede Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması her açıdanolmadığının da ilanıdır.Nitekim devletin kararlılığı ve Batı'daki sessizlik de bunun göstergesi. Zira başka zaman olsaydı Batı ayaklanırdı. AncakRomanya'dacumhurbaşkanlığı seçimininilk turundan zaferle ayrılanikinci tura katılmasınıengelleyenler mi Türkiye'nin demokrasisinive hukuk sistemini yargılayacak?Şimdi bu Batı mı daha seçimlere üç yıl varkenİmamoğlu'nu savunacak?Can derdinde düşen Batı ilk olarak kullanışlı aptallarını feda ediyor.Bu bağlamdayanlışzamanda yanlış yerde sahneye çıkmasındankaynaklanıyor.Bir dedediği gibigerçeğini ıskalamasından...