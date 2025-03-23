CHP'nin 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair para-doksu giderek trajikleşiyor.

Bunun en somut kanıtı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in devlete ve yargısına meydan okuyan söylemini bu kez medyaya yöneltmesi. İkinci Gezi projesi ellerinde patlayan Özel, haklarındaki iddialara yanıt vermek ve kendi partisi içinden gelen ihbarlara değinmek yerine faturayı medyaya kesti.

Haliyle bu CHP'yi anlamak zor. Özel'i anlamak ise daha zor. Ortada 560 milyarlık bir yolsuzluk iddiası var. Rüşveti alan da ifşa eden de CHP'li. Konuşmasında bunlara hiç değinmiyor.

Yargıdan sonra medyayı hedef göstermesi her açıdan bir çaresizliğin ifadesi aslında. İBB binasındaki basın toplantısını adeta 'psikolojik seans'a dönüştüren Özel, hançeresini yırtarcasına travmasını şu sözlerle kustu: "Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim..."

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Hâlâ kendilerini dev aynasında görüyorlar. Güç zehirlenmesi yaşayan Özgür Özel,diyerekde bir kez daha ifşa etti.Hâlbuki kamuoyu Özel'den İmamoğlu'na dair soruşturma dosyasındakiZira resmi makamların belgelerine de yansıyan tespitlerde İBB'nin verdiği her ihaledenileri sürülüyor.CHP lideri bu somut iddialara cevap vermediği gibi İmamoğlu da önceki gün alınan 'yolsuzluk soruşturması' kapsamındakihiçbir iddiaya yanıt vermedi. Her soruyu geçiştirdi. İmamoğlu beş saat sürenkapsamındaki ikinci ifadesinde de aynı taktiği izledi.

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Tavırlarından anlıyoruz kiÖzel ve İmamoğlu ikilisikendilerini dokunulmaz görüyor.hareketediyorlar. Zaten Özel her yerdeİmamoğlu'ndandiye bahsediyor. İmamoğlu da kendini böyle görüyor.Mesele kendilerini nasıl algıladıklarında değil. Asıl sorun bu algıyı hakikat diye ülkeye dayatmaya çalışmalarındaki histeri. Bu nedenlevermeye kalkışan biriçindeler.Zaten İmamoğlu'nun yöneltilen tüm iddialara, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" yanıtını vermesinin nedeni de budeğil mi?Ne var kiyapmak isteyenler yinekaybedecek. Gençlerden de bekledikleriilgiyi göremeyecekler.Hâsılı kelam, dünyayı da ülkemizi de hâlâokuyorlar. Çünkü Anadolu halkı(karşılıklı birbirini tanıma ve tanışma)alanı olarak gören medeniyet anlayışınasahip. Haliyle CHP liderinin medyayıtehditleri de sokağa ve kaosa çağrılarıda yine ters tepecektir.