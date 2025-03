Türkiye'nin iç ve dış gündemi 180 derece birbirine zıt. Dünya dışarıda tarih yazan ve küresel hiyerarşiyi yeniden dizayn eden Türkiye'yi konuşurken içeride ise CHP öncülüğünde iç savaş senaryolarının sahnelenmek istendiği bir üçüncü dünya ülkesi propagandası yapılıyor.

Bir yanda muhalefeti kaosa oynayan Türkiye, diğer yanda küresel siyaset masasına oturan Türkiye var.

Kuşku yok ki sahte olan kaybedecek. Zaten bu nedenle ideolojik körlükle malul odaklar dışında kimse CHP'ye destek vermedi ve yolsuzlukla suçlanan siyasetçilerini savunmadı. Newsweek daha aylar öncesinden boşuna "Erdoğan'a karşı bahse girenlerin kazanma şansı yok" diye uyarmamıştı. Üstelik dergi bu uyarıyı sadece bizim muhalefete değil Batılı lobilere de yapmıştı.

Haliyle CNN International, BBC, The Economist ve The New York Times gibi 'Eski Batı'nın ideolojik aygıtları aracılığıyla yardım dilenen CHP'lileri yeni hezimetler bekliyor.

Zira bu aygıtlar ve temsil ettikleri siyasi odaklar şu an ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Yeni Batı'nın bombardımanı altında, hayatta kalmaya çalışıyorlar.

***

Kendi dertleri başlarından aşkın. Bu haldeyken hiçbiri CHP'nin şikâyetlerine, ağlamalarına ve destek için çırpınışlarına karşılık veremez. Buna mecalleri de yok zaten. Çünkü Trump, Rusya Devlet Başkanıve Çin Devlet Başkanıgibi yeni küresel hiyerarşinin liderleri de Ukrayna İngiltere ve Almanya gibi konumları tehlikeye giren aktörler degörüyor.Dolayısıyla CHP Genel Başkanıileyabancı medyadan Batılı liderlereşeklindeki yalvarmalarının bir karşılığı olmayacak. Nitekimde yok.işte burada daha da derinleşiyor. Üstelik sadece Kdeğil Ortadoğu ve Afrika'da daolarak şu anki Türk liderliğinin görüldüğü bir süreçte Batı'yadiyecek kadar hem zavallı hem de dünyadan bihaberler.

***

Oysa CHP'den önce Batı bunu denedi ve kaybetti. ŞimdiNe demek istediğimizi anlamak isteyenlere başlarınıbiraz kaldırıp son dört beş gündekiçevirmelerini salık veriyoruz.CHP,diyenyardım istiyor. AynıCHP, Putin ve Trump'ınişaretettikleri Türkiye'de iktidarı devirmek istiyor.Hem de Türkiye'nin yeni bir dünyadüzeninde ABD ve Rusya ile birlikte'küresel trio' olarak adının geçtiği aşamada.Ve ayrıcasonraoyunu yeniden kurduğumuzbir dilimde.Nitekim Türkiye'nin ağırlığını koymasıyla Sudan'ı sarsan. Çok zor. Geçti odevirler. ZiraDaniel Thorpe'un da ifade ettiği gibiCHP de zamanlaGidişat da bunugösteriyor zaten.