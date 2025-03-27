Türkiye'yi ve dünyayı yanlış okumada yarış yapılsa sanırım birinciliği DEM Parti, ikinciliği CHP ve üçüncülüğü de The Economist dergisi alır. Ne de olsa aynı üst akıldan besleniyorlar. Biri sosyalist, biri faşizan, biri de neo-liberal çizgide olan bu üç farklı hizbi birbiriyle yarıştıran kültürel ve siyasi güdü ise kuşku yok ki patolojik Erdoğan düşmanlığı.

DEM Parti dışındaki aktörlerin kendilerine göre şu sıralar konjonktürel, ideolojik, tarihi ve politik saplantıları var.

Fakat DEM'in tam da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da destek verdiği Terörsüz Türkiye sürecinde düşman cephede savaşması akıl alır gibi değil.

Bunları niye mi söylüyoruz?

Çünkü DEM Parti'ye hâkim olan militan zihniyet, Erdoğan'ın uzattığı eli havada bırakan ilk çözüm sürecindeki vesayetçi anlayışın adeta bir kopyası.

Zira Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet, yolsuzluk ve teröre destek soruşturmasından dolayı tutuklanmasına en büyük tepkiyi nevri dönmüş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve The Economist'ten sonra DEM yetkilileri gösteriyor.

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Öyle ki İngiltere Başbakanıbile "Neden İmamoğlu'nusavunmuyorsun?" diye fırça atabilecekkadaraynı çizgide buluşmanın saçmalığını bir türlügöremiyor DEM'liler.Nitekimçıkmış TBMM 'deoluyor.Bağımsız yargı sürecinidiye manipüle ediyor.Son düzlükte hızını daha da artıran Hatimoğulları, CHP 'yi ve The Economist'i de sollayarak iktidarıErdoğan'ın mimli Avrupalı düşmanlarını aratmayan bir militanlıkla rant ve hırsızlık iddialarını soruşturan yargılama sürecininokuyor.Kürt halkının barış, demokrasi ve özgürlük çağrılarını zıvanadan çıkmış Özel'in ve marjinal grupların sokak terörünü kutsayanyapıyor.Kürtlerin Nevruz'daki barışçıl taleplerini CHP ve İmamoğlu'nun sokakları terörize edenBuna sol literatürdedenir.

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ABD ve Avrupa'nın dahi sahip çıkmayaKürt halkının çıkarlarına veistikamette yürüyorsunuz.Üstelik kendi tabanınıza karşı da ihanet içindesiniz.gereken uyarıyı yaptı zaten size.Yolsuzlukla suçlanan İmamoğlu'na destek veren bir Kürt kitlesi gördünüz mü hiç?Tabanınızın ve Öcalan'ın tavrı ortadayken size ne oluyor da tarihsel ve kültürel olarak Kürt halkına karşı yürütülenve jakoben zihniyetinin borazanlığını yapıyorsunuz?Türkiye tarihindesınır tanımayan kirliSizler, içindeki faşizan CHP zihniyeti deşifre olankonuşuyorsunuz.DEM'in bir an önce Kürt sosyolojisinden, tarihinden ve toplumsal taleplerinden bihaber olankurtulması gerekiyor. Yettiniz artık!