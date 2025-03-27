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Haberler Bercan Tutar DEM’e ne oluyor?
BERCAN TUTAR
27 Mart 2025, Perşembe BERCAN TUTAR

DEM’e ne oluyor?
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Türkiye'yi ve dünyayı yanlış okumada yarış yapılsa sanırım birinciliği DEM Parti, ikinciliği CHP ve üçüncülüğü de The Economist dergisi alır. Ne de olsa aynı üst akıldan besleniyorlar. Biri sosyalist, biri faşizan, biri de neo-liberal çizgide olan bu üç farklı hizbi birbiriyle yarıştıran kültürel ve siyasi güdü ise kuşku yok ki patolojik Erdoğan düşmanlığı.
DEM Parti dışındaki aktörlerin kendilerine göre şu sıralar konjonktürel, ideolojik, tarihi ve politik saplantıları var.
Fakat DEM'in tam da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da destek verdiği Terörsüz Türkiye sürecinde düşman cephede savaşması akıl alır gibi değil.
Bunları niye mi söylüyoruz?
Çünkü DEM Parti'ye hâkim olan militan zihniyet, Erdoğan'ın uzattığı eli havada bırakan ilk çözüm sürecindeki vesayetçi anlayışın adeta bir kopyası.
Zira Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet, yolsuzluk ve teröre destek soruşturmasından dolayı tutuklanmasına en büyük tepkiyi nevri dönmüş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve The Economist'ten sonra DEM yetkilileri gösteriyor.

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Öyle ki İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e bile "Neden İmamoğlu'nu savunmuyorsun?" diye fırça atabilecek kadar şirazeden çıkmış Özel gibilerle aynı çizgide buluşmanın saçmalığını bir türlü göremiyor DEM'liler.
Nitekim DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları çıkmış TBMM'de İmamoğlu'na kalkan oluyor.
Bağımsız yargı sürecini 'siyasi kriz' diye manipüle ediyor.
Son düzlükte hızını daha da artıran Hatimoğulları, CHP'yi ve The Economist'i de sollayarak iktidarı yargı yoluyla siyaseti dizayn etmekle suçluyor.
Erdoğan'ın mimli Avrupalı düşmanlarını aratmayan bir militanlıkla rant ve hırsızlık iddialarını soruşturan yargılama sürecinin 'hukuka ve demokrasiye olan inancı zayıflattığı' mavalını okuyor.
Kürt halkının barış, demokrasi ve özgürlük çağrılarını zıvanadan çıkmış Özel'in ve marjinal grupların sokak terörünü kutsayan kirli gündemlerinin katırı yapıyor.
Kürtlerin Nevruz'daki barışçıl taleplerini CHP ve İmamoğlu'nun sokakları terörize eden kaos naraları ve galiz küfürleriyle eşitliyor. Buna sol literatürde 'ideolojik şaklabanlık' denir.

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ABD ve Avrupa'nın dahi sahip çıkmaya tenezzül etmediği CHP zihniyetini ve kirli siyasetçilerini savunmak size mi kaldı ey DEM Partililer?
Kürt halkının çıkarlarına ve 'Kürt önderliği' dediğiniz Öcalan'ın çizdiği anlayışa tam ters istikamette yürüyorsunuz.
Üstelik kendi tabanınıza karşı da ihanet içindesiniz. Kürt halkı Nevruz'da Özgür Özel'in gönderdiği mesajı yuhalayarak gereken uyarıyı yaptı zaten size.
Yolsuzlukla suçlanan İmamoğlu'na destek veren bir Kürt kitlesi gördünüz mü hiç?
Tabanınızın ve Öcalan'ın tavrı ortadayken size ne oluyor da tarihsel ve kültürel olarak Kürt halkına karşı yürütülen imha, inkâr ve asimilasyon projeleriyle simgeleşen CHP'nin ve jakoben zihniyetinin borazanlığını yapıyorsunuz?
Türkiye tarihinde Kürtlere el uzatan tek siyasi lider olan Erdoğan'a düşmanlıkta sınır tanımayan kirli kampın Don Kişotluğuna soyunuyorsunuz?
Sizler, içindeki faşizan CHP zihniyeti deşifre olan Aysel Tuğluk gibilerin ilk çözüm sürecini baltalayan kültürel frekansından konuşuyorsunuz.
DEM'in bir an önce Kürt sosyolojisinden, tarihinden ve toplumsal taleplerinden bihaber olan CHP zihniyetli devşirmelerden kurtulması gerekiyor. Yettiniz artık!

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