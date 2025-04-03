Dünyanın gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da alacağı kararlarda. Türkiye ve Çin de dikkatle izlenen iki aktör konumunda. Bir bakıma yeni dünya düzeni öncelikli olarak bu dört gücün inisiyatifleriyle şekillenecek.

Şimdiye kadar Rusya ile ABD arasında Ukrayna barışı için heyetler düzeyinde beş kritik görüşme yapıldı. Bu görüşmeleri yorumlayan Kiev'in eski AB Daimi Temsilcisi Konstantin Eliseev, "Belki bazı insanları hayal kırıklığına uğratacağım ama biz ve Amerikalılar bu müzakereleri 5-0 kaybettik. Birbiri ardına gelen toplar ağlarımıza girdi" itirafında bulundu. Fakat Eliseev'in unuttuğu bir şey var. Trump, yapacağı manevralarla ülkesinin kayıplarını telafi edebilecek bir konuma sahip. Aynı şeyi Avrupa ve Ukrayna için ise söylemek zor.

Putin kalıcı ateşkes ve barışın sağlanması için emin adımlarla hareket ediyor. İşin doğrusu Trump da bu konuda Putin'e her tür desteği veriyor. Çünkü Joe Biden yönetiminin yol açtığı fiyaskonun faturasını yüklenmek istemiyor. Nitekim NYT'deki bir haberde Pentagon'un Ukrayna savaşını Almanya'nın Wiesbaden kentindeki ABD ordusuna ait tesiste organize edip yönettiğinin altı çiziliyor.

***

Kuşku yok ki bütün mali, askeri, istihbari gücüne ve 57 ülkeden oluşan müttefik ağına rağmen ABD'nin Ukrayna'da yenildiğini vurgulayan Trump, bu nedenlediyor.ABD Başkanı Trump gerçekçi biri. Hayal dünyasında yaşamıyor. Ekonomik ve askeri olarak Rusya hem NATO'yu hem ona destek veren diğer Amerikan müttefiki ülkeleri geriletti. Ukrayna savaşı boyuncabütün NATO üyesi ülkeleri geçmeyi başardı. Ayrıca ambargoya rağmen yıkılmadı. Savaş başlamadan önceyapıyordu. 2024'te ihracat yüzde 11'e düştü. Ancak Rusya,Çin'e ihracat 2021'de yüzde 16 iken 2024'te yüzde 35'lere ulaştı. Benzer şekilde Hindistan'a ihracat da 2021'de yüzde 1.6'dan 2024'te yüzde 17'ye yükseldi.YanizatenAvrupa'ya savaş öncesi yapılan ihracatrakamına ulaştı. Buna Türkiye vediğer BRICS üyelerini de eklediğimizdeRusya'nın ekonomik cirosunun çok dahafazla büyüdüğünü görüyoruz.

***

Ukrayna'da istediği randımanı alamama ihtimaline karşı gözünü Rusya'nın yeni pazarlarına diken Trump ise hem Rusya'ya hem de Rusya ile ticaret yapan ülkelere yönelikbulunuyor. Zira Trump, Rusya dışında Çin ve Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü başarıları da görüyor.Dolayısıyla Trump en nihayetindekonusunda Putin ile uzlaşacaktır.Çin ve Türkiye başköşede yer alacak. Bu bağlamdakutlamaları içinbir araya gelipilan etmeleri bekleniyor. Bu üç aktör dışında Yeni Yalta Düzeni'nde en kilit aktör sadece Türkiye görünüyor. Avrupa masada olmayacak.İşte buradane kadar güçlendirirse yeni küresel düzendeelinin o kadar güçlü olacağını biliyor. İçeriyi düzenlemeye yönelik son hamleler de bunu gösteriyor.yol açtığı pürüzlere rağmenkonumda. Üstelik bölgesel ve küresel gidişat da ülkemizin kararlılık ve önemini daha da artırıyor.