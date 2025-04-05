Mandacı CHP zihniyetine ve içimizdeki diğer birçok siyasi akbabaya rağmen Türkiye, Anadolu ülkesinden bir dünya devletine doğru olan yolculuğunu emin adımlarla sürdürüyor.
Bunun en somut iki kanıtından biri ABD Başkanı Donald Trump'ın neredeyse bütün dünyaya kestiği ağır gümrük vergilerinden ülkemizi neredeyse muaf tutan tutumu oldu.
Trump başta Avrupa, Japonya ve hatta İsrail olmak üzere bütün müttefiklerine karşı ağır gümrük vergileri getirirken Türkiye'yi yüzde 10'da tuttu.
Bu yaklaşım Türkiye'ye yönelik özeni ve önemi gösteriyor. Aksi olsaydı da Türkiye yine kazanacaktı.
Çünkü ABD'nin dünyaya karşı ilan ettiği yeni gümrük savaşı her açıdan ülkemizin ihracatını artıracaktır.
Çünkü özellikle Kamboçya, Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ucuz işgücü ülkelerine yönelen uluslararası Amerikan şirketleri, Trump'ın bu devletlere karşı devreye soktuğu yüksek tarifelerden dolayı yönlerini Türkiye'ye çevireceklerdir.
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Coğrafi konumu ve yetişkin insan kaynağı açısından birçok avantaja sahip olan Türkiye, küresel tedarik zincirinde
hızla yükselecektir.
Bu yeni opsiyon en çok da ABD ve Avrupa
'dan destek arayan işgalci zihniyetle malul muhalefeti yeni travmalara
sokacaktır.
Fakat sömürgeci zihniyetin ülkemizdeki beşinci kol faaliyetlerini yürüten muhalefeti asıl şoka sokacak gelişme NATO'daki yeni Türk çağı
olacaktır. 4 Nisan 1949'da
kurulan NATO
'nun Brüksel'deki zirvesinde 32 üyenin
dışişleri bakanları arasında en büyük teveccühü Hakan Fidan'ın
görmesi dikkat çekiciydi.
Bunun nedeni kuşku yok ki Türkiye'nin küresel savaş paradigmasını
dönüştüren savunma teknolojisindeki ezber bozan ve dengeleri yeniden kuran
atılımları.
Nitekim 76 yaşına giren NATO
ittifakı, bugünlerde zor bir süreçten
geçiyor. ABD Başkanı Trump'ın
yoğun saldırılarına maruz kalan ittifak tarihinin en büyük kırılmalarımdan biriyle karşı karşıya.
Amerikalı savunma uzmanı Prof. Andrew Latham'a
göre tam da bu aşamada Pentagon'un sert çıkışları yıllardır rehavet içindeki Avrupalı
müttefikleri sarsarken "Amerikan gücüyle rekabet edebilen, yük taşıyan, vazgeçilmez müttefik"
Türkiye'nin rolü ise giderek güçleniyor.
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Ordumuza övgüler düzen Latham, Avrupa-Atlantik denkleminde
Türkiye'nin hem de Amerikan güvenlik şemsiyesinin çöktüğü süreçte ayakta kalan birkaç üyeden biri haline geldiğinin altını çiziyor.
Türkiye'ye savaş açan muhalefet NATO'dan yardım isterken dara düşen NATO ise Türkiye'yi can simidi
olarak
görüyor. Ve bu yaman çelişkinin pençesindeki
muhalefet haliyle küresel yeni eksenin Türkiye olduğunu
kavrayamıyor. Zira Latham'ın da
vurguladığı üzere ülkemiz artık kendi
çıkarları ve kendi vizyonu için harekete
geçen bir küresel güç konumunda.
Sözün özü hem ekonomik hem askeri açıdan küresel dengelerin yeniden oluştuğu bir süreçte Türkiye vazgeçilmez kilit bir aktöre
dönüşmüş halde.
Fakat 'mumdan cenneti eriyenler'
bunu hazmedemiyor. O yüzden
de ülkemize karşı harici bir unsur
gibi savaşa girişiyorlar.
Ülkelerine karşı yabancılaşan (şeyleşen),
bilinçaltları sömürgecilik
zihniyeti ile yaralı, köksüz ve aidiyetleri yanında kavrayışları da mahdut
çürümüş siyasi sınıfların
devri
artık sona eriyor/ermeli.
Ülkemizin selameti ve istikbali için bu mandacı muhalefeti saplandığı ihanetin, behimiyetin ve cehlin bataklığından
kurtarmak lazım. Zira bu artık bir beka meselesi.