Mandacı CHP zihniyetine ve içimizdeki diğer birçok siyasi akbabaya rağmen Türkiye, Anadolu ülkesinden bir dünya devletine doğru olan yolculuğunu emin adımlarla sürdürüyor.

Bunun en somut iki kanıtından biri ABD Başkanı Donald Trump'ın neredeyse bütün dünyaya kestiği ağır gümrük vergilerinden ülkemizi neredeyse muaf tutan tutumu oldu.

Trump başta Avrupa, Japonya ve hatta İsrail olmak üzere bütün müttefiklerine karşı ağır gümrük vergileri getirirken Türkiye'yi yüzde 10'da tuttu.

Bu yaklaşım Türkiye'ye yönelik özeni ve önemi gösteriyor. Aksi olsaydı da Türkiye yine kazanacaktı.

Çünkü ABD'nin dünyaya karşı ilan ettiği yeni gümrük savaşı her açıdan ülkemizin ihracatını artıracaktır.

Çünkü özellikle Kamboçya, Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ucuz işgücü ülkelerine yönelen uluslararası Amerikan şirketleri, Trump'ın bu devletlere karşı devreye soktuğu yüksek tarifelerden dolayı yönlerini Türkiye'ye çevireceklerdir.

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Coğrafi konumu ve yetişkin insan kaynağı açısından birçok avantaja sahip olan Türkiye,hızla yükselecektir.Bu yeni opsiyon en çok da ABD ve Avrupa 'dan destek arayan işgalci zihniyetle malul muhalefetisokacaktır.Fakat sömürgeci zihniyetin ülkemizdeki beşinci kol faaliyetlerini yürüten muhalefeti asıl şoka sokacak gelişmeolacaktır.kurulan NATO 'nun Brüksel'deki zirvesindedışişleri bakanları arasında en büyük teveccühügörmesi dikkat çekiciydi.Bunun nedeni kuşku yok ki Türkiye'nindönüştüren savunma teknolojisindekiatılımları.Nitekimittifakı, bugünlerde zor bir süreçtengeçiyor. ABD Başkanı Trump'ınyoğun saldırılarına maruz kalan ittifakAmerikalı savunma uzmanıgöre tam da bu aşamada Pentagon'un sert çıkışları yıllardırmüttefikleri sarsarkenTürkiye'nin rolü ise giderek güçleniyor.

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Ordumuza övgüler düzen Latham,Türkiye'nin hem de Amerikan güvenlik şemsiyesinin çöktüğü süreçte ayakta kalan birkaç üyeden biri haline geldiğinin altını çiziyor.Türkiye'ye savaş açanolarakgörüyor. Ve bu yaman çelişkinin pençesindekimuhalefet haliylekavrayamıyor. Zira Latham'ın davurguladığı üzere ülkemiz artık kendiçıkarları ve kendi vizyonu için hareketegeçen bir küresel güç konumunda.Sözün özü hem ekonomik hem askeri açıdan küresel dengelerin yeniden oluştuğu bir süreçte Türkiyedönüşmüş halde.Fakatbunu hazmedemiyor. O yüzdende ülkemize karşıgibi savaşa girişiyorlar.Ülkelerine karşıbilinçaltları sömürgecilikzihniyeti ile yaralı, köksüz veçürümüşdevriartık sona eriyor/ermeli.Ülkemizin selameti ve istikbali için bu mandacı muhalefeti saplandığıkurtarmak lazım. Zira bu artık bir beka meselesi.