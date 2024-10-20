Galatasaray korkutuyor. Dün gece de iyi top oynadılar. İcardi'nin ceza alanındaki dünya çapında yeteneğiyle maçı koparttılar. Aslında şanslı olsalardı maç 4-5'e giderdi. İcardi'nin dünya çapındaki yeteneği dedik. Allah sanki ona ceza alanında topun nereye düşeceğini hissetme kabiliyeti vermiş. Bir korner, birçok oyuncu var. Birileri gidip bir geri kalıyor, kafayı sokup Galatasaray'ı öne geçiriveriyor. Attığı ikinci gole bakalım. Yunus kafasını kaldırmadan hemen önce İcardi, arka direğe doğru hamle yapıp duruveriyor, rakip defans oyuncusu kendisinden dolayısıyla kopuyor ve ona sadece ayak içiyle dokunmak kalıyor. Bunlar dünya çapındaki bir golcünün hem doğuştan gelen yeteneği hem de futbolu öğrendiği yıllardaki fundamentalı. Yeni gelen oyunculardan Sallai'yi beğendim. Baktığımızda her mevkisiyle ışık veren bir Galatasaray vardı. Ama herhalde en önemlisi, İcardi'nin oyundan çıkarken ki dünyaya verdikleri görüntü. İcardi çıkıyor, 100 milyon Euro'luk Osimhen oyuna giriyor, yanında da Chelsea ve Belçika Milli Takımı patentli Batshuayi var. Sonrasında gecenin belki de yılın en büyük golü; pek tabii ki Osimhen'in röveşata ile attığı gol. Fenerbahçe, haftalardır 'Yapı yapı' diyordu, dün gece maalesef sapını gördük. Torreira'ya gösterilen sarı yanlış. Faul yok, yere düşerken topu tutuyor. Her elle oynama sarı olmaz. İlk yarıda İcardi formasından çekile çekile ceza alanı içinde sürülüyor. Hakem 'Devam' diyor, VAR uyuyor. Yine ilk yarıda Kaan Ayhan'ın burnuna atılan tekme kırmızı olması gerekirken yine tık yok. Böyle hakemlik olmaz.