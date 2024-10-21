Roland Sallai bu sezon G.Saray ile ilki başardı!

EN ÇOK İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCU OLDU

Galatasaray formasıyla ilk kez 90 dakika sahada kalan Sallai, özellikle fizik gücüyle tam not aldı. Macar yıldız, bu sezon Galatasaray'da bir Süper Lig maçında en fazla ikili mücadele kazanan isim olmayı başardı. 60 kez topla buluşan 27 yaşındaki oyuncu, 13 ikili mücadeleden galip ayrıldı.