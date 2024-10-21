Roland Sallai bu sezon G.Saray ile ilki başardı!

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u Icardi (2) ve Victor Osimhen'in müthiş golüyle 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın Freiburg'tan transfer ettiği Macar oyuncnu Roland Sallai, Antalyaspor maçındaki başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden bir tanesi oldu.
EN ÇOK İKİLİ MÜCADELE KAZANAN OYUNCU OLDU
Galatasaray formasıyla ilk kez 90 dakika sahada kalan Sallai, özellikle fizik gücüyle tam not aldı. Macar yıldız, bu sezon Galatasaray'da bir Süper Lig maçında en fazla ikili mücadele kazanan isim olmayı başardı. 60 kez topla buluşan 27 yaşındaki oyuncu, 13 ikili mücadeleden galip ayrıldı.