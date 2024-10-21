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Bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu defa evlerinden paylaştı! Kaan Yıldırım "Biri bizi gözetliyor" diyerek paylaştı!

Önceki gün eşi Pınar Deniz ile pozlarına koyduğu mavi kalp ile bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini veren çiçeği burnunda baba adayı Kaan Yıldırım hayranlarından büyük ilgi görmüştü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay Roma'da sade bir tören ile dünyaevine girdi. Bebek müjdesi de gelen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, yurt dışındaki törene katılamayan ailesi için evlerinin bahçesinde düğün yemeği düzenlemiş saadetleri yüzlerinden okunmuştu. Erkek babası olmak için gün sayan Kaan Yıldırım son olarak eşi Pınar Deniz'in objektifine yansıdı. İşte Pınar Deniz'in kadrajından Kaan Yıldırım...

Giriş Tarihi: 21.10.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:33
Bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu defa evlerinden paylaştı! Kaan Yıldırım Biri bizi gözetliyor diyerek paylaştı!

Güzel oyuncu Pınar Deniz işinde olduğu kadar aşkta da kazandı. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliğini Roma'da nikah masasına taşıyan çiçeği burnunda gelin Pınar Deniz şimdilerde ise bebeğini kucağına almak için gün sayıyor...

Bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu defa evlerinden paylaştı! Kaan Yıldırım Biri bizi gözetliyor diyerek paylaştı!

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere, Cambridge'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.

Bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu defa evlerinden paylaştı! Kaan Yıldırım Biri bizi gözetliyor diyerek paylaştı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu defa evlerinden paylaştı! Kaan Yıldırım Biri bizi gözetliyor diyerek paylaştı!

Bir ömür mutluluğa 'Evet' diyen çift bebek müjdesi ile de ailelerine çifte sevinç yaşattı.

Bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu defa evlerinden paylaştı! Kaan Yıldırım Biri bizi gözetliyor diyerek paylaştı!

Önceki gün eşi Pınar Deniz ile pozlarına koyduğu mavi kalp ile bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini veren çiçeği burnunda baba adayı Kaan Yıldırım hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

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