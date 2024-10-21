Bebek heyecanı yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu defa evlerinden paylaştı! Kaan Yıldırım "Biri bizi gözetliyor" diyerek paylaştı!

Önceki gün eşi Pınar Deniz ile pozlarına koyduğu mavi kalp ile bir erkek bebek beklediklerinin sinyalini veren çiçeği burnunda baba adayı Kaan Yıldırım hayranlarından büyük ilgi görmüştü. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay Roma'da sade bir tören ile dünyaevine girdi. Bebek müjdesi de gelen ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, yurt dışındaki törene katılamayan ailesi için evlerinin bahçesinde düğün yemeği düzenlemiş saadetleri yüzlerinden okunmuştu. Erkek babası olmak için gün sayan Kaan Yıldırım son olarak eşi Pınar Deniz'in objektifine yansıdı. İşte Pınar Deniz'in kadrajından Kaan Yıldırım...