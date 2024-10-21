F.Bahçe aynı Göztepe deplasmanı gibi son dakikada yediği golle bir puana razı oldu. Mourinho'nun düşündüğü ilerideki üç forvetle tempolu, etkili ve pozisyon açısından zengin bir futbol oynaması mümkün değil. Tadic, adam geçemiyor. Devamlılığı yok. Dzeko gittikçe ağırlaştı, adam geçemez, Kostic de öyle. Bu tabloda F.Bahçe rakip defansın hatası ile skor avantajı yakaladı. Sonra geride takım savunmasına ağırlık vererek alan daralttılar. İki stoper, tehlikeli santrforu tesirsiz hale getirdi. Bu bölümde F.Bahçe, Mert ile 90 dakikadaki en organize atağında ikinci golü kaçırdı, bir de Livakovic'in kurtarışı vardı. İkinci devre başında skora denge geldi. Bu Samsun'a moral oldu. İşler kötüye giderken Mourinho 3 hamle birden yaptı. Maximin girer girmez ikinci girişimde golü attı. Sonra oyun F.Bahçe'nin kontrolüne girmiş görünüyordu ama Oosterwolde'nin sakatlanmasından sonra saha içi dengeleri tamamen Samsun lehine geçti. Bu baskıdan bir türlü kurtulamadılar. Bir pozisyon En Nesyri ile var... Topu iyi aldı ama aşırtma vuruşu çerçeveyi bulmadı. Son dakikada da beraberlik golü yendi. Bana göre bu golün öncesinde Djiku'ya faul vardı. Sonuçta önemli 2 puan kaybedildi. Genel olarak baktığımızda yazının başlığında da söylediğim gibi forvet hattındaki bu kadro yapısı etkili ofansif futbola imkân vermez. Günümüz futbolunda adam eksiltme özellikleri olmayan, kanat forvetleri ile oynayan bir takım yok. Amrabat uzun arada fizik açıdan gerilemiş, Fred ise gün geçtikçe fiziksel olarak geri gidiyor. Önemli santrfor En- Nesyri son 10 dakikada beşinci değişiklik olarak oyuna giriyorsa bunun bir nedeni olmalı.