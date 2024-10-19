Kulüplerimiz özellikle hakemlerden çok şikâyetçi, Türkiye Futbol Federasyonu ise 'bu sorunu çözeceğiz' diyor. Sizce umut var mı? Federasyon, son derece iyi niyetli bakış açısı içinde. Ama unuttukları bir şey var. Bizim içinde bulunduğumuz futbol iklimimiz, olumlu değişikliklere asla imkân tanımıyor. Bunun da en büyük nedeni, dünyada benzeri olmayan büyük takımlar olayıdır. Bu takımlar arasındaki rekabetle birlikte başkan, yönetici, taraftar, teknik adam ve futbolcu baskıları yüzünden hakemler maçlara zihinsel olarak sağlıklı çıkamıyorlar. Bu nedenle de ortadan kalkması mümkün gözükmüyor. Bu tablo 30-40 senedir de böyle.









YABANCI HAKEM İÇİN BEN DE PES ETTİM!



Sizin yabancı hakemlere bakış açınız nasıl? Özellikle VAR odasına yabancı hakem gelmeli mi? Geçen sezon yaşanan bir dizi tatsız olaydan sonra TRT'deki programımda bir yorum yapmıştım. O gün ne dediysem hâlâ arkasındayım. O programda şunları söylemiştim: "Bugüne kadar, yabancı hakemin gündeme geldiği zamanlarda ilk ciddiyetle karşı çıkan bendim. Ama artık ben de pes ediyorum. Yabancı hakem şart oldu." Bugün geri dönüp baktığım zaman ocak ayında söylediğim sözlerin tamamen arkasındayım. Aynı görüşteyim. Evet artık yabancı hakem şart. Bana sorarsanız çok geç bile kalındı.



GÖKLERE ÇIKARIP YERE BIRAKIYORUZ



Galatasaray'da Okan Buruk hem çok eleştiriliyor hem övülüyor. Gördüğümüz kadarıyla bu işin ortası yok. Siz Buruk'u başarılı buluyor musunuz? Yapılanlar haksızlık mı? Bizde bir özel olay var. Kazanıldığı zaman teknik adamlar göklere çıkartılıyor. İşler biraz ters gittiği zaman da yerden yere vuruluyor. Okan Buruk'u bazı maçlarda yaptığı teknik hatalardan dolayı ben de eleştiriyorum. Ama 2 sene şampiyon olmuş bir takımın hocasından bahsediyoruz. Bu sene de lider durumda olduğunu unutmayalım. Kesinlikle başarısız demem. Genel bir eleştirim yok. Ama maçtan maça kritiklerim oluyor.



MİLLİ ARA BÜYÜKLERİN RİTİMLERİNİ BOZUYOR



Milli maçlar için verilen araların ardından takımlar zaman zaman sorun yaşıyor. Siz bu kez sürprizler bekliyor musunuz? Her zaman milli maçlar için verilen aralardan sonra özellikle büyük takımlar Süper Lig maçlarında değişken performans gösterdiler. Bu yüzden de bu hafta ile birlikte aynı şeyin devamını görebiliriz. Bunun nedeni de şöyle; her 3 günde bir maç oynayan takım ona alışmışken ara giriyor ve ritimlerinde uzaklaşıyorlar. Milli takımlarına giden oyuncular yüzünden de teknik adamlar istedikleri ortamı bulamıyor. Kafalarındaki taktik çalışmaları yaptıramıyorlar.









PRİM VERMEK NORMAL VİLLA YORUMA AÇIK!



Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Dünya Kupası'na katılmak için milli yıldızlara villa hediye edecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 1954'te katıldığımız organizasyonu saymazsak tarihimizde sadece bir kez Dünya Kupası'na katıldık. 2002'de Japonya-Güney Kore ortaklığında yapılan turnuvada üçüncü olduk. ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupasına katılmak artık ihtiyaç oldu. Bunun için futbolculara yüksek prim vadedilmesi normal. Ama bu para mı olmalı villa mı olmalı yoruma açık.