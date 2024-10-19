Fazla harçlık alan öğrenci tasarruf yapamıyor

Uzmanlar, velilerin en sık yaptığı hatalardan birinin çocuklarına verdikleri okul harçlığının miktarını belirlemek olduğunu söylüyor.Okul harçlığının çocuğun yaşı ve ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, aksi halde fazla harçlık verilmesi durumunda çocukların parayı değerli görmeyi bırakıp gereksiz harcamalar yapabileceklerini ve tasarruf bilincinin gelişemeyeceğini belirtiyor. Bu durum, zararlı alışkanlıkların kazanılmasına da yol açabilir.Çocuk-Ergen Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocuklara para kavramının 3-4 yaşları itibarıyla oyunlarla öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Ergür, "Okul çağı itibarıyla çocuklara düzenli harçlık vererek parayı yönetme becerisini geliştirme fırsatı sunulabilir. Ancak aşırı harçlık vermek, çocuğun parayı değerli görmemesine neden olabilir. Çok az harçlık vermek de hayal kırıklığı yaratabilir" ifadelerini kullandı.Ergür, çocukların parayı yönetme bilincini geliştirmek için, hikâye kitapları ve oyuncaklar kullanarak oyunlar oynamanın etkili yollar olduğunu belirtti. Ayrıca, okul çağındaki çocuklarla harçlıklarının nasıl harcandığı ve biriktirildiği üzerine konuşmalar yapmanın tasarruf alışkanlığının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.istanbul'daki ikili eğitim veren okullarda ders süreleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü. Bu uygulama, Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla dışındaki tüm ilçeleri kapsıyor. Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ders süresi 30 dakikaya indi. Değişiklik, öğrencilerin sabah erken okula gitmemelerini ve hava kararmadan çıkmalarını sağlayacak. Yeni ders süreleri yarından itibaren Mart 2025'e kadar devam edecek.