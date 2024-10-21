ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten asgari ücret ve emekli maaş farkı için ilk açıklama geldi: İşte merak edilen detaylar...

Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği asgari ücret için hükümetten ilk açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret ile ilgili satın alma gücünün korumasına vurgu yaptı. Asgari ücret süreci hakkında tarih veren Bakan Işıkhan "Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler." ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan emekli maaş farkı için de açıklamada bulunarak 2024 ve 2025 yılı için farklılık gösterecek emekli aylıklarına ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 21.10.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:05