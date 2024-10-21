ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten asgari ücret ve emekli maaş farkı için ilk açıklama geldi: İşte merak edilen detaylar...

"SİSTEMDE NE KADAR KALIRLARSA EMEKLİ AYLIKLARIDA..."

"Yıllara göre değişen emekli maaş farkları değişecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Bazı dönemlerde, enflasyon yüksek dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemiyle çok oynamayı düşünemiyoruz. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Zaman içerisinde SGK ve Bakanlık olarak şu mesajı vermek isterim, bizim çalışanlarımızın daha çok çalışmasına ihtiyaç var. Zaten emeklilik bir haktır. Burada belli bir süreyi doldurunca hepimiz emekli olacağız ancak vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Sağlıklıyken çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa emekli aylıklarının daha da yüksek olacağını öngörebiliyoruz.

Vatandaşlarımızın emeklilik kararına müdahale edecek noktada değiliz. Şu anda süreyi, hakkını dolduranlar, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Bizim daha fazla SGK primine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir sistem bırakmak için daha çok üretmeye ihtiyaç var."