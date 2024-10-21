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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten asgari ücret ve emekli maaş farkı için ilk açıklama geldi: İşte merak edilen detaylar...

Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği asgari ücret için hükümetten ilk açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret ile ilgili satın alma gücünün korumasına vurgu yaptı. Asgari ücret süreci hakkında tarih veren Bakan Işıkhan "Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler." ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan emekli maaş farkı için de açıklamada bulunarak 2024 ve 2025 yılı için farklılık gösterecek emekli aylıklarına ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:05
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten asgari ücret ve emekli maaş farkı için ilk açıklama geldi: İşte merak edilen detaylar...

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Milyonların merakla beklediği asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, süreç hakkında bilgiler paylaştı. Bakan Işıkhan emeklileri yakından ilgilendiren emekli maaş farkı ile alakalı yeni açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten asgari ücret ve emekli maaş farkı için ilk açıklama geldi: İşte merak edilen detaylar...

"SİSTEMDE NE KADAR KALIRLARSA EMEKLİ AYLIKLARIDA..."

"Yıllara göre değişen emekli maaş farkları değişecek mi?" sorusuna yanıt veren Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Bazı dönemlerde, enflasyon yüksek dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemiyle çok oynamayı düşünemiyoruz. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Zaman içerisinde SGK ve Bakanlık olarak şu mesajı vermek isterim, bizim çalışanlarımızın daha çok çalışmasına ihtiyaç var. Zaten emeklilik bir haktır. Burada belli bir süreyi doldurunca hepimiz emekli olacağız ancak vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Sağlıklıyken çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa emekli aylıklarının daha da yüksek olacağını öngörebiliyoruz.

Vatandaşlarımızın emeklilik kararına müdahale edecek noktada değiliz. Şu anda süreyi, hakkını dolduranlar, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Bizim daha fazla SGK primine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir sistem bırakmak için daha çok üretmeye ihtiyaç var."

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten asgari ücret ve emekli maaş farkı için ilk açıklama geldi: İşte merak edilen detaylar...

"YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRECEK..."

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Hükümetten asgari ücret ve emekli maaş farkı için ilk açıklama geldi: İşte merak edilen detaylar...

"İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ RAHAT OLSUN"

Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmanın olmadığını belirten Bakan Işıkhan, "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun." açıklamasını yaptı.

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