Sabahları baş ağrısıyla uyananlar dikkat! Beyin Cerrahı uyardı: "İhmale gelmez"





SİGARA VE STRES VARSA DİKKAT!

Prof. Dr. Elmacı, risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: "Bunlar; tansiyon, şeker, kolesterol, sigara, stres, kilodur. Bu durumlar, en çok kalp damarlarını ve beyin damarlarını bozuyor. Beyin kanamaları, damar tıkanmaları, Alzheimer, demans ve Parkinson gibi hastalıklar oluşuyor. Bunlar dışında; hava kirliği, gürültülü şehir hayatı, yüksek sese maruz kalma, telefon, bilgisayar ve elektromanyetik alanlar da beyin hastalıklarını oluşturur."





İYİ UYKU ÇOK ÖNEMLİ

İyi uykunun, vücudun genel sağlığı için de kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacı, şu tavsiyelerde bulundu: "İyi uyumayan bir insanın bağışıklığı düşer. Minimum 6-7 saat iyi uyku için idealdir. İyi uyku, beyin sağlığı için büyük önem taşımaktadır. İyi ve sağlıklı uyku alamayan bireyin beyni kendini temizleyemez ve olumsuz etkilerle birlikte beyin için büyük riskler ortaya çıkar. İyi ve derin uyuduğunuzda beyin gereksiz bulduğu bilgileri temizler, gün boyunca biriken toksinleri atar ve yeni bir yer açılır."