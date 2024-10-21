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Perihan Savaş'tan biricik oğlu Savaş Zafer ve fenomen gelini ile mutluluk pozu! "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" yorumları yağdı!

Sevilen sanatçı Perihan Savaş'ın, merhum oyuncu Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer şimdilerde kendi mekanını işleten başarılı bir şef. Hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştiren Savaş Zafer mutluluğu ile annesini de sevindiriyor. Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş ile verdikleri pozla ilgi odağı oldu. Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik oğlu Savaş Zafer ve gelini Melis Ketenci ile aile pozu...

Giriş Tarihi: 21.10.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:44
Perihan Savaş’tan biricik oğlu Savaş Zafer ve fenomen gelini ile mutluluk pozu! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’tan biricik oğlu Savaş Zafer ve fenomen gelini ile mutluluk pozu! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

Perihan Savaş’tan biricik oğlu Savaş Zafer ve fenomen gelini ile mutluluk pozu! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Perihan Savaş'ın gelini ile karesi ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’tan biricik oğlu Savaş Zafer ve fenomen gelini ile mutluluk pozu! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Savaş Zafer şimdilerde kendi mekanını işleten başarılı bir şef. Hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştiren Savaş Zafer mutluluğu ile annesini de sevindiriyor. Genç çift son olarak anneleri Perihan Savaş ile verdikleri pozla ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’tan biricik oğlu Savaş Zafer ve fenomen gelini ile mutluluk pozu! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği yorumları yağdı!

Perihan Savaş katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy göstermişti.

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