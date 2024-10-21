Firari FETÖ’cü abartının dozunu kaçırınca dalga konusu oldu! Yaşarken yürüyemeyen terörist Fetullah Gülen ayakta ölmüş...

TERÖRİST FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ

15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'yi parçalamak isteyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, çoklu organ yetmezliği tanısı ile ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Gülen'in ölümü Türkiye'de sevinçle karşılandı. Öyle ki, 'Ateşi bol olsun' ifadesi Twitter'da en çok kullanılan ifadelerin başında geldi.

ÖRGÜT İÇİNDE PANİK BAŞLADI

Son dönemde sağlık sorunları yaşadığı ve kontrolü kaybettiği bilinen FETÖ elebaşı Gülen'in yine de örgütteki birçok kavganın önüne geçen sembol olduğu belirtiliyordu. Gülen'in ölümü sonrası hain FETÖ'cüler arasında panik ve kavga başladı.