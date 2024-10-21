Haberler Gündem Haberleri Firari FETÖ'cü abartının dozunu kaçırınca dalga konusu oldu! Yaşarken yürüyemeyen terörist Fetullah Gülen ayakta ölmüş...
Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:29 Son Güncelleme: 21.10.2024 11:54

Firari FETÖ'cü abartının dozunu kaçırınca dalga konusu oldu! Yaşarken yürüyemeyen terörist Fetullah Gülen ayakta ölmüş...

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümü sonrası örgütteki çözülmeleri engellemek için harekete geçti. Dumanlı, terörist Gülen’i efsaneleştirmek için, ‘Ayakta öldü’ diyebilecek kadar ileri gitti. Güvenlik kaynakları, ‘Ayakta öldü’ ifadesinin ‘Örgüt ayakta’ anlamında da kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. FETÖ’cü Dumanlı’nın terörist Gülen ile ilgili açıklamalarının sosyal medyada dalga konusu olduğu da görüldü.

Firari FETÖ’cü abartının dozunu kaçırınca dalga konusu oldu! Yaşarken yürüyemeyen terörist Fetullah Gülen ayakta ölmüş...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dün ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Terörist Gülen'in ölümü örgüt içinde büyük motivasyon kaybı yaratırken, FETÖ yöneticileri çözülmeyi önlemek için harekete geçti. FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olan firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, terörist Fetullah Gülen'in son anlarını anlattı. Dumanlı'nın, örgütteki çözülmeyi önlemek, motivasyon kaybının önüne geçmek için efsaneleştirecek cümleler kurmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Dumanlı'nın, 'Ayakta öldü' sözleri sosyal medyada dalga konusu olurken, güvenlik kaynakları örgüt ayakta mesajı vermek için bu ifadenin kullanılmış olabileceği üzerinde duruyor.

TERÖRİST FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ

15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye'yi parçalamak isteyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, çoklu organ yetmezliği tanısı ile ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Gülen'in ölümü Türkiye'de sevinçle karşılandı. Öyle ki, 'Ateşi bol olsun' ifadesi Twitter'da en çok kullanılan ifadelerin başında geldi.

ÖRGÜT İÇİNDE PANİK BAŞLADI

Son dönemde sağlık sorunları yaşadığı ve kontrolü kaybettiği bilinen FETÖ elebaşı Gülen'in yine de örgütteki birçok kavganın önüne geçen sembol olduğu belirtiliyordu. Gülen'in ölümü sonrası hain FETÖ'cüler arasında panik ve kavga başladı.

FİRARİ FETÖ'CÜ EKREM DUMANLI ALGI YÖNETMEK İSTEDİ, DALGA KONUSU OLDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerden biri olan kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ'cü Ekrem Duımanlı, terörist Gülen'i hastanede gördüğünü belirterek açıklamalarda bulundu. Dumanlı, terörist Gülen'i İslami cümleler ile, 'Nur içindeydi' gibi ifadelerle anlatmak istedi. Örgütün çözülmesini ve motivasyon kaybını önlemek için uhrevi ifadeler kullanan Dumanlı'nın abartının dozajını kaçırdığı görüldü. Dumanlı, son zamanlarda tek başına ayağa bile kalkamayan terörist Gülen'in tek başına yürümek için ayağa kalktığını ve ayakta öldüğünü söyledi. Dumanlı'nın sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

'ÖRGÜT AYAKTA' MESAJI MI?

FETÖ'nün medyadaki algı yönetiminin başında olduğu düşünülen firari FETÖ'cü Dumanlı'nın örgüte motivasyon vermenin yanı sıra, şifreli olarak 'Örgüt ayakta' mesajı da vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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Firari FETÖ'cü abartının dozunu kaçırınca dalga konusu oldu! Yaşarken yürüyemeyen terörist Fetullah Gülen ayakta ölmüş...
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