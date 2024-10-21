Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın istikrar abidesi: Jonas Svensson
Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:52

Beşiktaş'ın istikrar abidesi: Jonas Svensson

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bu hafta evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda bu sezon dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Norveçli sağ bek Jonas Svensson oldu. Svensson, Kayserispor maçını kaçırmasına rağmen oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sında 90 dakika sahada kalarak istikrarını sürdürdü.

Beşiktaş’ın istikrar abidesi: Jonas Svensson

Trendyol Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken kadro kuran ve şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bu hafta evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 20'ye yükselten siyah-beyazlı takım Galatasaray'ın altında 2. sırada yer alıyor.

İSTİKRAR ABİDESİ SVENSSON

Bu sezon takımda istikrar abidesi haline gelen Norveçli sağ bek Jonas Svensson gösterdiği performansla teknik ekibin beğenisini kazanıyor. Hastalığı sebebiyle bu sezon sadece Kayserispor maçında forma giyemeyen Svensson oynadığı 7 maçın 6'sında 90 dakika görev yaptı. Gösterdiği performansla hocanının güvenini kazanan Norveçli oyuncu takımın değişmez parçalarından biri oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın istikrar abidesi: Jonas Svensson
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA