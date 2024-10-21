Beşiktaş’ın istikrar abidesi: Jonas Svensson

Trendyol Süper Lig'de bu sezon dikkat çeken kadro kuran ve şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bu hafta evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 20'ye yükselten siyah-beyazlı takım Galatasaray'ın altında 2. sırada yer alıyor.

İSTİKRAR ABİDESİ SVENSSON

Bu sezon takımda istikrar abidesi haline gelen Norveçli sağ bek Jonas Svensson gösterdiği performansla teknik ekibin beğenisini kazanıyor. Hastalığı sebebiyle bu sezon sadece Kayserispor maçında forma giyemeyen Svensson oynadığı 7 maçın 6'sında 90 dakika görev yaptı. Gösterdiği performansla hocanının güvenini kazanan Norveçli oyuncu takımın değişmez parçalarından biri oldu.