Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:34

ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları

Şifa duası ya da şifa ayetleri herhangi bir hastalık ile karşılaşıldığında Allah'tan (C.C) şifa dilemek için okunur. Hekimlere başvuranlar, tüm tedavi yollarını arayanlar aynı zamanda şifa duaları ve şifa ayetleri okumaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) okuduğu şifa duası da bu noktada akıllara gelir. Çok tesirli ve en etkili hastalara şifa duası okunuşu için doğru yerdesiniz. Hastaya şifa için okunacak dua Türkçe ve Arapça okuma seçeneği ile aşağıda yer alıyor. İşte, Peygamber Efendimizin şifa duası ve şifa ayetleri!

ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları

Şifa duası hastalıklardan kurtulmak için sıkça okunmaktadır. Hastalanan kişiler uzman hekimlere başvururken, bir yandan da bu hastalıktan kurtulmak için şifa duaları okur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) okuduğu şifa duası başta olmak üzere şifa ayetleri de bu noktada akıllara gelir. Çok tesirli ve en etkili hastalara şifa duası ile şifa için okunacak dua bu başlık altında yer alıyor. Şifa duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ile şifa ayetleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, şifa duaları!

ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları

Peygamber Efendimizin Şifa Duası Okunuşu

Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları

Peygamber Efendimizin Şifa Duası Türkçe Okunuşu

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları

Şifa Duası Okunuşu

Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Şifa Duası Türkçe Anlamı

Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları

En Etkili Ve Çok Tesirli Hastalara Şifa Duası

Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)

SON DAKİKA