Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:34

ŞİFA DUASI OKUNUŞU - Şifa Ayetleri, Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Dua Ve En Etkili Şifa Duaları

Şifa duası ya da şifa ayetleri herhangi bir hastalık ile karşılaşıldığında Allah'tan (C.C) şifa dilemek için okunur. Hekimlere başvuranlar, tüm tedavi yollarını arayanlar aynı zamanda şifa duaları ve şifa ayetleri okumaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) okuduğu şifa duası da bu noktada akıllara gelir. Çok tesirli ve en etkili hastalara şifa duası okunuşu için doğru yerdesiniz. Hastaya şifa için okunacak dua Türkçe ve Arapça okuma seçeneği ile aşağıda yer alıyor. İşte, Peygamber Efendimizin şifa duası ve şifa ayetleri!