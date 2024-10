CHP’nin amigoluğunu yapan YSK Müdürü ballı koltuğu kaptı

Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen YSK Müdürü Mehmet Us, seçimleri kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde, yaptığı konuşmada, "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" diyerek, adeta CHP'nin amigoluğunu yaptı.







Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu Mehmet Us hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Us, aradan geçen 6 ayın ardından, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ödüllendirilerek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı yapıldı. Bozbey, göreve geldiği ilk haftalarda eş, dost ve akraba atamalarıyla da Türkiye'nin gündemine oturmuştu.