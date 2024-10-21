Haberler Gündem Haberleri CHP’nin amigoluğunu yapan YSK Müdürü ballı koltuğu kaptı
Giriş Tarihi: 21.10.2024

CHP’nin amigoluğunu yapan YSK Müdürü ballı koltuğu kaptı

Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, seçimleri kazanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde adeta amigoluk yapan Bursa YSK Müdürü Mehmet Us, belediyede ballı koltuk ile ödüllendirildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’nin amigoluğunu yapan YSK Müdürü ballı koltuğu kaptı

Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen YSK Müdürü Mehmet Us, seçimleri kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde, yaptığı konuşmada, "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" diyerek, adeta CHP'nin amigoluğunu yaptı.



Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu Mehmet Us hakkında soruşturma başlattı. Mehmet Us, aradan geçen 6 ayın ardından, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ödüllendirilerek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı yapıldı. Bozbey, göreve geldiği ilk haftalarda eş, dost ve akraba atamalarıyla da Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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CHP’nin amigoluğunu yapan YSK Müdürü ballı koltuğu kaptı
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