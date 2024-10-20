PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...
Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları yayımlandı. Memur olmak isteyen adayların yakından takip ettiği memur alımı ilanları için yeni detaylar ve kadrolar belli oldu. Yayımlanan personel alımı ilanları ile birlikte kamuya birçok pozisyonda 13 bin 683 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kadrolar ve kurumlarında belli olduğu memur alımı ilanlarında zabıta, subay, uzman erbaş, işçi, temizlik görevlisi, memur, büro personeli, uzman yardımcısı gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki personel alımı başvuru şartları ne? Adaylar memur alımı için nereye başvuracak? Personel alımı için KPSS şartı aranıyor mu? İşte memur alımı için merak edilen tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 20.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:24