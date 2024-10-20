PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

Son dakika haberleri...Kamuya görev yapmak memur olmak isteyenlerin merakla beklediği kamu personel alımı ilanları kurumlar tarafından peş peşe duyuruldu. Duyurulan personel alımı ilanlarına göre kamuya 13 bin 683 personel alınacak. Başvuruların devam ettiği ilanlar için ise tüm detaylar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MSB gibi birçok devlet kurumunun yer aldığı ilanlarda birçok pozisyonda alımlar gerçekleşiyor. Peki memur alımı için detaylar nedir? İşte kamu personel alımı ile ilgili merak edilenler...