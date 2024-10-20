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PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

Son dakika haberi...Milyonların merakla beklediği kamu personel alımı ilanları yayımlandı. Memur olmak isteyen adayların yakından takip ettiği memur alımı ilanları için yeni detaylar ve kadrolar belli oldu. Yayımlanan personel alımı ilanları ile birlikte kamuya birçok pozisyonda 13 bin 683 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kadrolar ve kurumlarında belli olduğu memur alımı ilanlarında zabıta, subay, uzman erbaş, işçi, temizlik görevlisi, memur, büro personeli, uzman yardımcısı gibi birçok pozisyon yer alıyor. Peki personel alımı başvuru şartları ne? Adaylar memur alımı için nereye başvuracak? Personel alımı için KPSS şartı aranıyor mu? İşte memur alımı için merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:24
PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

Son dakika haberleri...Kamuya görev yapmak memur olmak isteyenlerin merakla beklediği kamu personel alımı ilanları kurumlar tarafından peş peşe duyuruldu. Duyurulan personel alımı ilanlarına göre kamuya 13 bin 683 personel alınacak. Başvuruların devam ettiği ilanlar için ise tüm detaylar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MSB gibi birçok devlet kurumunun yer aldığı ilanlarda birçok pozisyonda alımlar gerçekleşiyor. Peki memur alımı için detaylar nedir? İşte kamu personel alımı ile ilgili merak edilenler...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

KAMUYA 13 BİN 683 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Memur olmak isteyenlerin yakında takip ettiği personel alımı ilanları duyuruldu. Buna göre içerisinde KOSGEB, BDDK, SSB, MSB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyelerinde içerisinde yer aldığı çok sayıda kurum bünyesine personel alımı gerçekleştirecek. İşte personel alımı gerçekleştiren kurumlar ve kadrolar...

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesine 17 sözleşmeli personel alacak. Alımlar büro personeli, teknisyen, temizlik personeli pozisyonlarında gerçekleşecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 18-25/10/ 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

GEBZE BELEDİYESİ 60 ZABITA ALACAK

Kocaeli ili Gebze Belediye Başkanlığı bünyesine 60 zabıta memuru alınacak. Adaylardan ön lisans mezunları için 2024-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2024-KPSS P3 puan türünde 60 taban puan istenecek.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; başvuru belgelerini 25/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Cad. No:102 Gebze/KOCAELİ adresinde bulunan Gebze Belediyesi Eray Şamdan Spor Salonu başvuru merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

PERSONEL ALIMI 2024 SON DAKİKA: Kamuya 13 bin 683 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen kadro kadro memur alımı ilanı detayları...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 96 İTFAİYE ERİ ALINACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 96 itfaiye eri alınacak. Adaylardan KPSS P93 puan türünden en az 60 taban puan istenecek.

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 21/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında), www.kocaeli.bel.tr adresinden elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru belgeleri ile Yenidoğan Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:16/1 (Kocaeli Uluslararası Kongre
Merkezi Güney Cephesi Deniz Tarafı) Sekapark 2. Etap, 41100 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Seka Bahçe Kır Düğün Salonunda şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

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