ÖZLEM DOĞANER

Türkiye için enerjide bağımsızlık, ekonomide bağımsızlık demek... Her yıl 45-50 milyar doları bulan enerji ithalatı ekonominin üzerindeki en büyük yük. Bu yüzden kendi gemilerimizle doğalgaz keşifleri yapmamız, denizde karada petrol aramamız, nükleer santraller planlamamız, rüzgâr tribünlerine, güneş tarlalarına yatırım yapmamız çok önemli. Enerjide bağımsızlığın fitilini, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak ateşlemişti. Ülkenin geleceği için ortaya koyulan bu vizyon, paha biçilemez değerde.

Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerjide geldiği nokta ve potansiyeli tüm dünyanın dikkatini çekecek hızda. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistiklerine göre, Çin ilk sırada yer alırken, onu ABD ve Brezilya izliyor. Türkiye de, 58 bin 462 MW kurulu güç ile dünya genelinde 11'inci, Avrupa'da 5'inci sırada.

Türkiye her yıl 5 bin MW'lık yenilenebilir enerji kurulu gücünü devreye almayı planlıyor. 2035 yılına kadar güneşte 3 bin 500 MW, rüzgârda ise 1500 MW olmak üzere toplamda 60 bin MW'lık yeni kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye'nin toplam 110 bin MW kurulu gücünün 25 bin MW'ını güneş ve rüzgâr enerjisi oluşturuyor. Yıl sonunda bu rakamı 30 bin MW'a, 2025'te ise 35 bin MW'a çıkarmak ana hedef. Yenilenebilir enerji ile hem ithalat azalıyor hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefine adım adım ilerleniyor.

Sadece bu da değil. Enerji, yabancı yatırımcının tüm dünyada cazibe merkezi. ABD'den Körfez'e pek çok yatırımcı Türkiye'de enerji yatırımı yapmak için fırsat kolluyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu yakın zamanda bu yatırımların açıklanabileceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de milletvekilleriyle buluşmasında "Çok yüksek yabancı yatırım geliyor. Mesela yenilenebilir enerjide Körfez'den bir grup 50 milyar dolarlık para harcamak istiyor. Bize 'Yeter ki siz bu sistemi kurun' dediler. Şimdi altyapı ve mevzuat çalışması yürütüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bunları neden yazdım? Bugün İstanbul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni yol haritasını açıklayacak. Enerji Dönüşümü-Yenilenebilir Enerji 2035 Lansmanı'nı gerçekleştirecek. Fotoğrafa bir de bu gözle bakın. Yani bağımsızlık ateşi güçlenerek yanmaya devam ediyor.