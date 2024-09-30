ÖZLEM DOĞANER

Eylül'ün son günü.... Dünya daha hızlı mı dönmeye başladı yoksa hızlı ve yoğun gündemle günlerin nasıl geçtiğini mi anlayamıyoruz? Bilmiyorum. Yine aynı hızda, çok yoğun Ekim ayı bizi bekliyor.

Bu haftanın gündemine bakacak olursak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Ekim'de Ankara'da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. Geçen ay 22 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı gerçekleştirilmişti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile konuştum. Eylül ayında yüzde 4'e yakın bir artış beklediklerini söyledi. Yılsonu beklentisi de 262 ila 264 milyar dolar arasında ihracatla tamamlamak. Dış ticaret kısmı ekonominin genel dengeleri açısından oldukça önemli.

Bu hafta ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacak. Karahan'ın komisyonda milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor. Milletvekillerinin de merak ettiği konu enflasyonun geleceği ve faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı. Karahan'ın sunumu öncesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamış olacak. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 2.47, Yİ-ÜFE ise yüzde 1.68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51.97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35.75 olarak hesaplanmıştı. Piyasalarda eylül ayı enflasyon beklentileri yüzde 1.5 ile yüzde 2.5 arasında değişirken, yıllık enflasyonun yüzde 48.1'e gerilemesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi de 40'lı rakamları görmeyi beklediğini açıklamıştı. Yılsonu %41.5 hedefine ne kadar yaklaştığımızı perşembe günü görme şansımız olacak. Doğrusu eylül ve ekim ayları baz etkisinin de azalmasıyla yılın en önemli enflasyon performansı. Karahan'ın sunumu bu yüzden oldukça dikkat çekici olacak. MB, 17 Ekim, 21 Kasım ve 26 Aralık toplantılarında ne yapacak? Karahan'ın sözleri mesaj niteliğinde olacak.

Ekim ayı, bütçe ayı malum. Bakanlıkların ve kurumların 2025 yılı bütçesine ilişkin hazırlıkları da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin, ekimde TBMM'ye sunulması gerekiyor. Bütçe maratonunda bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Meclisin bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Son çeyrek rakamlarla ve kararlarla oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Bakalım ekonomi yönetimi bu sınavı nasıl verecek?